Происшествия ДТП На трассе в ХМАО столкнулись внедорожник и легковушка. Видео 31 декабря 2023 в 04:36 Размер текста - 17 + Автомобили получили серьезные повреждения (архивное фото) Фото: УМВД России по ХМАО — Югре В Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. На видео, размещенном очевидцами в соцсети видно, что автомобили получили серьезные повреждения. «После ГРЭС в сторону Нижневартовска», — указал очевидец ДТП место аварии в telegram-канале «МДПС Сургут». Авария произошла в ночь на 31 декабря. На видео два автомобиля сильно повреждены. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. В Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. На видео, размещенном очевидцами в соцсети видно, что автомобили получили серьезные повреждения. «После ГРЭС в сторону Нижневартовска», — указал очевидец ДТП место аварии в telegram-канале «МДПС Сургут». Авария произошла в ночь на 31 декабря. На видео два автомобиля сильно повреждены. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям