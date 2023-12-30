30 декабря 2023
29 декабря 2023

На трассе в ХМАО столкнулись внедорожник и легковушка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП ХМАО Югорск, дтп
Автомобили получили серьезные повреждения (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. На видео, размещенном очевидцами в соцсети видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

«После ГРЭС в сторону Нижневартовска», — указал очевидец ДТП место аварии в telegram-канале «МДПС Сургут». Авария произошла в ночь на 31 декабря. На видео два автомобиля сильно повреждены. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. На видео, размещенном очевидцами в соцсети видно, что автомобили получили серьезные повреждения. «После ГРЭС в сторону Нижневартовска», — указал очевидец ДТП место аварии в telegram-канале «МДПС Сургут». Авария произошла в ночь на 31 декабря. На видео два автомобиля сильно повреждены. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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