Автомобили получили серьезные повреждения (архивное фото)
В Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. На видео, размещенном очевидцами в соцсети видно, что автомобили получили серьезные повреждения.
«После ГРЭС в сторону Нижневартовска», — указал очевидец ДТП место аварии в telegram-канале «МДПС Сургут». Авария произошла в ночь на 31 декабря. На видео два автомобиля сильно повреждены. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.