Скончалась ведущая «Голубых огоньков»: чем запомнилась Галина Зименкова

31 декабря 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Прощание с ведущей состоится 2 января в 11:00 в Храме на Фестивальной улице в Москве Фото: Г. Макарычев/РИА Новости Скончалась ведущая «Голубых огоньков» Галина Зименкова. URA.RU собрало информацию об одной из интереснейших дикторов на советском телевидении. Биография Галина Михайловна Зименкова родилась 25 ноября 1941 года в городе Казани. В 1963 году она с отличием окончила Казанское театральное училище, по специальности «Актриса театра и кино». В это время работала диктором Казанского радио. В 1973 году с отличием окончила режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Надежды Крупской. Карьера С 1963 по 1969 годы была диктором информационных программ Казанского телевидения, работала ведущей концертов на городских площадках. Позднее до 1990 года работала в отеле дикторов Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Была ведущей программ «Время», «Подмосковные встречи», «Пусть всегда будет солнце». Параллельно принимала участие в дублировании фильмов, зрители и слушатели узнавали ее по запоминающемуся голосу. С 1990 по 1996 годы Галина Зименкова становится редактором-консультантом отдела писем первого канала «Останкино», а затем ОРТ. Галина Михайловна успела поработать заграницей, так в Японии она учила русскому языку, а ранее в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре. Кроме работы диктора телезрителям Галина Зименкова запомнилась своим участием в праздничных «Голубых огоньках». Является заслуженной артисткой РСФСР. Награждена медалью к 850-летию Москвы. Знаковые события работы Во время августовского путча 1991 года Зименкова в эфире программы «Новости» зачитала фрагмент указа вице-президента СССР Геннадия Янаева «О введении чрезвычайного положения и образовании ГКЧП в СССР». Также она работала на Олимпиаде в Москве 1980 года и вела закрытие эфир с закрытия соревнований на 100 стран мира. Режиссер Владимир Артыков в своих воспоминаниях рассказывал как спокойна и приветлива с поклонниками была Галина Зименкова. Во время одного из обедов в ресторане гостиницы «Спорт» Галина Зименкова вместе с киноактрисой Тамарой Логиновой сделали фото с девушкой и парнем, который на следующий день отправлялся на конфликт в Афганистан. Тяжелая судьба Ведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов отмечал, что у Галины Зименковой были проблемы с сыном. Она долгое время пыталась его вылечить от зависимости, но не смогла. После его смерти осталась одна. По его словам в последнее время за ней присматривали близкие подруги, которые поддерживали морально. Скончалась она после продолжительной болезни в одном из реабилитационных центров. Борисов отметил, что прощание с Зименковой состоится 2 января в 11:00 в Храме на Фестивальной улице, 6с1 в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скончалась ведущая «Голубых огоньков» Галина Зименкова. URA.RU собрало информацию об одной из интереснейших дикторов на советском телевидении. Галина Михайловна Зименкова родилась 25 ноября 1941 года в городе Казани. В 1963 году она с отличием окончила Казанское театральное училище, по специальности «Актриса театра и кино». В это время работала диктором Казанского радио. В 1973 году с отличием окончила режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Надежды Крупской. С 1963 по 1969 годы была диктором информационных программ Казанского телевидения, работала ведущей концертов на городских площадках. Позднее до 1990 года работала в отеле дикторов Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Была ведущей программ «Время», «Подмосковные встречи», «Пусть всегда будет солнце». Параллельно принимала участие в дублировании фильмов, зрители и слушатели узнавали ее по запоминающемуся голосу. С 1990 по 1996 годы Галина Зименкова становится редактором-консультантом отдела писем первого канала «Останкино», а затем ОРТ. Галина Михайловна успела поработать заграницей, так в Японии она учила русскому языку, а ранее в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре. Кроме работы диктора телезрителям Галина Зименкова запомнилась своим участием в праздничных «Голубых огоньках». Является заслуженной артисткой РСФСР. Награждена медалью к 850-летию Москвы. Во время августовского путча 1991 года Зименкова в эфире программы «Новости» зачитала фрагмент указа вице-президента СССР Геннадия Янаева «О введении чрезвычайного положения и образовании ГКЧП в СССР». Также она работала на Олимпиаде в Москве 1980 года и вела закрытие эфир с закрытия соревнований на 100 стран мира. Режиссер Владимир Артыков в своих воспоминаниях рассказывал как спокойна и приветлива с поклонниками была Галина Зименкова. Во время одного из обедов в ресторане гостиницы «Спорт» Галина Зименкова вместе с киноактрисой Тамарой Логиновой сделали фото с девушкой и парнем, который на следующий день отправлялся на конфликт в Афганистан. Ведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов отмечал, что у Галины Зименковой были проблемы с сыном. Она долгое время пыталась его вылечить от зависимости, но не смогла. После его смерти осталась одна. По его словам в последнее время за ней присматривали близкие подруги, которые поддерживали морально. Скончалась она после продолжительной болезни в одном из реабилитационных центров. Борисов отметил, что прощание с Зименковой состоится 2 января в 11:00 в Храме на Фестивальной улице, 6с1 в Москве.