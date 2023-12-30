Скончалась ведущая «Голубых огоньков»: чем запомнилась Галина Зименкова

Скончалась ведущая «Голубых огоньков» Галина Зименкова. URA.RU собрало информацию об одной из интереснейших дикторов на советском телевидении.
Биография
Галина Михайловна Зименкова родилась 25 ноября 1941 года в городе Казани. В 1963 году она с отличием окончила Казанское театральное училище, по специальности «Актриса театра и кино». В это время работала диктором Казанского радио. В 1973 году с отличием окончила режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Надежды Крупской.
Карьера
С 1963 по 1969 годы была диктором информационных программ Казанского телевидения, работала ведущей концертов на городских площадках. Позднее до 1990 года работала в отеле дикторов Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Была ведущей программ «Время», «Подмосковные встречи», «Пусть всегда будет солнце». Параллельно принимала участие в дублировании фильмов, зрители и слушатели узнавали ее по запоминающемуся голосу. С 1990 по 1996 годы Галина Зименкова становится редактором-консультантом отдела писем первого канала «Останкино», а затем ОРТ.
Галина Михайловна успела поработать заграницей, так в Японии она учила русскому языку, а ранее в Москве преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре. Кроме работы диктора телезрителям Галина Зименкова запомнилась своим участием в праздничных «Голубых огоньках». Является заслуженной артисткой РСФСР. Награждена медалью к 850-летию Москвы.
Знаковые события работы
Во время августовского путча 1991 года Зименкова в эфире программы «Новости» зачитала фрагмент указа вице-президента СССР Геннадия Янаева «О введении чрезвычайного положения и образовании ГКЧП в СССР». Также она работала на Олимпиаде в Москве 1980 года и вела закрытие эфир с закрытия соревнований на 100 стран мира.
Режиссер Владимир Артыков в своих воспоминаниях рассказывал как спокойна и приветлива с поклонниками была Галина Зименкова. Во время одного из обедов в ресторане гостиницы «Спорт» Галина Зименкова вместе с киноактрисой Тамарой Логиновой сделали фото с девушкой и парнем, который на следующий день отправлялся на конфликт в Афганистан.
Тяжелая судьба
Ведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов отмечал, что у Галины Зименковой были проблемы с сыном. Она долгое время пыталась его вылечить от зависимости, но не смогла. После его смерти осталась одна.
По его словам в последнее время за ней присматривали близкие подруги, которые поддерживали морально. Скончалась она после продолжительной болезни в одном из реабилитационных центров. Борисов отметил, что прощание с Зименковой состоится 2 января в 11:00 в Храме на Фестивальной улице, 6с1 в Москве.
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