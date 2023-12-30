Власти Бали депортировали 59 россиян

31 декабря 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

Власти Бали выслали десятки россиян с курортного острова Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Власти острова Бали (Индонезия) депортировали в 2023 году 59 россиян. Об этом рассказал глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра. «Из 164 депортированных иностранцев с острова Бали, 59 человек были россиянами. Иностранцев высылали из-за несоблюдения законов и правил, а также за превышение срока пребывания по визе», — передает индонезийский портал Bali Post высказывание Сухендры. Ранее глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что россиян депортируют из Индонезии за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях. Он напомнил, что прибывшим в страны по туристическим визам иностранцам работать запрещено, передает «Национальная служба новостей».

Власти острова Бали (Индонезия) депортировали в 2023 году 59 россиян. Об этом рассказал глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра. «Из 164 депортированных иностранцев с острова Бали, 59 человек были россиянами. Иностранцев высылали из-за несоблюдения законов и правил, а также за превышение срока пребывания по визе», — передает индонезийский портал Bali Post высказывание Сухендры. Ранее глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что россиян депортируют из Индонезии за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях. Он напомнил, что прибывшим в страны по туристическим визам иностранцам работать запрещено, передает «Национальная служба новостей».