30 декабря 2023

Власти Бали депортировали 59 россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Бали выслали десятки россиян с курортного острова Фото:

Власти острова Бали (Индонезия) депортировали в 2023 году 59 россиян. Об этом рассказал глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра.

«Из 164 депортированных иностранцев с острова Бали, 59 человек были россиянами. Иностранцев высылали из-за несоблюдения законов и правил, а также за превышение срока пребывания по визе», — передает индонезийский портал Bali Post высказывание Сухендры.

Ранее глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что россиян депортируют из Индонезии за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях. Он напомнил, что прибывшим в страны по туристическим визам иностранцам работать запрещено, передает «Национальная служба новостей».

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Власти острова Бали (Индонезия) депортировали в 2023 году 59 россиян. Об этом рассказал глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра. «Из 164 депортированных иностранцев с острова Бали, 59 человек были россиянами. Иностранцев высылали из-за несоблюдения законов и правил, а также за превышение срока пребывания по визе», — передает индонезийский портал Bali Post высказывание Сухендры. Ранее глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что россиян депортируют из Индонезии за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях. Он напомнил, что прибывшим в страны по туристическим визам иностранцам работать запрещено, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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