30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Кунгуре дома на четырех улицах остались без отопления и горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло вернется в дома после устранения причин аварии Фото:

Из-за прорыва труб в семи домах на четырех улицах Кунгура (Пермский край) пропало отопление и горячая вода. Об этом сообщил Центр общественной безопасности округа.

«В Кунгуре в связи с аварийной ситуацией <…> будет отсутствовать теплоснабжение и горячие водоснабжение по улице Пролетарской, 11, улице Степана Разина 17, 54, 56, улице Попкова 19, 21, и улице Голованова, 45. Жители этих адресов, кто нуждается в обогревателях, могут обратиться по телефону 3-35-84», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Прорыв произошел на перекрестке улиц Голованова и Свободы. В настоящий момент коммунальщики ведут работы по устранению неполадок.

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Из-за прорыва труб в семи домах на четырех улицах Кунгура (Пермский край) пропало отопление и горячая вода. Об этом сообщил Центр общественной безопасности округа. «В Кунгуре в связи с аварийной ситуацией <…> будет отсутствовать теплоснабжение и горячие водоснабжение по улице Пролетарской, 11, улице Степана Разина 17, 54, 56, улице Попкова 19, 21, и улице Голованова, 45. Жители этих адресов, кто нуждается в обогревателях, могут обратиться по телефону 3-35-84», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Прорыв произошел на перекрестке улиц Голованова и Свободы. В настоящий момент коммунальщики ведут работы по устранению неполадок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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