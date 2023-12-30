В Кунгуре дома на четырех улицах остались без отопления и горячей воды

Из-за прорыва труб в семи домах на четырех улицах Кунгура (Пермский край) пропало отопление и горячая вода. Об этом сообщил Центр общественной безопасности округа.
«В Кунгуре в связи с аварийной ситуацией <…> будет отсутствовать теплоснабжение и горячие водоснабжение по улице Пролетарской, 11, улице Степана Разина 17, 54, 56, улице Попкова 19, 21, и улице Голованова, 45. Жители этих адресов, кто нуждается в обогревателях, могут обратиться по телефону 3-35-84», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Прорыв произошел на перекрестке улиц Голованова и Свободы. В настоящий момент коммунальщики ведут работы по устранению неполадок.
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