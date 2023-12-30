В 2024 году Челябинская область будет праздновать 90-летний юбилей. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в своем новогоднем поздравлении.
«Предстоящий год юбилейный. Родной Челябинской области исполняется 90 лет. Мы гордимся ее историей, продолжаем славные традиции и движемся вперед», — заявил глава региона.
Текслер отметил, что в 2024 году перед областью стоят большие исторические задачи. Это будет год реализации масштабных и ключевых проектов. Региону предстоит строительство метротрама и межвузовского кампуса мирового уровня в Челябинске, продолжение создания паркового комплекса «Притяжение» в Магнитогорске, кардинальное расширение трассы М5, возведение знаковых соцобъектов по всей области, обновление общественного транспорта и многое другое.
Губернатор обратил внимание, что 2023 год стал временем духовного единения общества, укрепления суверенитета России. Область, по его словам, прошла этот год уверенно, и челябинцы движутся вперед, несмотря ни на какие санкции.
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