Политика Власть Челябинский губернатор назвал главное событие для региона в 2024 году. Видео Текслер поздравил жителей Челябинской области с наступающим Новым годом 31 декабря 2023 в 10:12 Размер текста - 17 + Предстоящий 2024 год Текслер назвал временем исполнения исторических задач Фото: Георгий Бергал © URA.RU В 2024 году Челябинская область будет праздновать 90-летний юбилей. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в своем новогоднем поздравлении. «Предстоящий год юбилейный. Родной Челябинской области исполняется 90 лет. Мы гордимся ее историей, продолжаем славные традиции и движемся вперед», — заявил глава региона. Текслер отметил, что в 2024 году перед областью стоят большие исторические задачи. Это будет год реализации масштабных и ключевых проектов. Региону предстоит строительство метротрама и межвузовского кампуса мирового уровня в Челябинске, продолжение создания паркового комплекса «Притяжение» в Магнитогорске, кардинальное расширение трассы М5, возведение знаковых соцобъектов по всей области, обновление общественного транспорта и многое другое. Губернатор обратил внимание, что 2023 год стал временем духовного единения общества, укрепления суверенитета России. Область, по его словам, прошла этот год уверенно, и челябинцы движутся вперед, несмотря ни на какие санкции. В 2024 году Челябинская область будет праздновать 90-летний юбилей. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в своем новогоднем поздравлении. «Предстоящий год юбилейный. Родной Челябинской области исполняется 90 лет. Мы гордимся ее историей, продолжаем славные традиции и движемся вперед», — заявил глава региона. Текслер отметил, что в 2024 году перед областью стоят большие исторические задачи. Это будет год реализации масштабных и ключевых проектов. Региону предстоит строительство метротрама и межвузовского кампуса мирового уровня в Челябинске, продолжение создания паркового комплекса «Притяжение» в Магнитогорске, кардинальное расширение трассы М5, возведение знаковых соцобъектов по всей области, обновление общественного транспорта и многое другое. Губернатор обратил внимание, что 2023 год стал временем духовного единения общества, укрепления суверенитета России. Область, по его словам, прошла этот год уверенно, и челябинцы движутся вперед, несмотря ни на какие санкции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям