30 декабря 2023
29 декабря 2023

Челябинский губернатор назвал главное событие для региона в 2024 году. Видео

Текслер поздравил жителей Челябинской области с наступающим Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, текслер алексей
Предстоящий 2024 год Текслер назвал временем исполнения исторических задач Фото:

В 2024 году Челябинская область будет праздновать 90-летний юбилей. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в своем новогоднем поздравлении.

«Предстоящий год юбилейный. Родной Челябинской области исполняется 90 лет. Мы гордимся ее историей, продолжаем славные традиции и движемся вперед», — заявил глава региона.

Текслер отметил, что в 2024 году перед областью стоят большие исторические задачи. Это будет год реализации масштабных и ключевых проектов. Региону предстоит строительство метротрама и межвузовского кампуса мирового уровня в Челябинске, продолжение создания паркового комплекса «Притяжение» в Магнитогорске, кардинальное расширение трассы М5, возведение знаковых соцобъектов по всей области, обновление общественного транспорта и многое другое.

Губернатор обратил внимание, что 2023 год стал временем духовного единения общества, укрепления суверенитета России. Область, по его словам, прошла этот год уверенно, и челябинцы движутся вперед, несмотря ни на какие санкции.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году Челябинская область будет праздновать 90-летний юбилей. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в своем новогоднем поздравлении. «Предстоящий год юбилейный. Родной Челябинской области исполняется 90 лет. Мы гордимся ее историей, продолжаем славные традиции и движемся вперед», — заявил глава региона. Текслер отметил, что в 2024 году перед областью стоят большие исторические задачи. Это будет год реализации масштабных и ключевых проектов. Региону предстоит строительство метротрама и межвузовского кампуса мирового уровня в Челябинске, продолжение создания паркового комплекса «Притяжение» в Магнитогорске, кардинальное расширение трассы М5, возведение знаковых соцобъектов по всей области, обновление общественного транспорта и многое другое. Губернатор обратил внимание, что 2023 год стал временем духовного единения общества, укрепления суверенитета России. Область, по его словам, прошла этот год уверенно, и челябинцы движутся вперед, несмотря ни на какие санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...