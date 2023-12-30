В Тюменской области будут ловить пьяных водителей 31 декабря

Наряды ДПС будут выявлять пьяных водителей в преддверии Нового года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области 31 декабря наряды ДПС устроят рейды, чтобы ловить на дорогах пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-службы УГИБДД по региону.

«В регионе 31 декабря будут проходить рейды группами нарядов ДПС по противодействию пьяному вождению», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также уточнили, что 30 декабря произошло восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы, а один погиб.