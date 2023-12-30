30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Тюменской области будут ловить пьяных водителей 31 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Наряды ДПС будут выявлять пьяных водителей в преддверии Нового года Фото:

В Тюменской области 31 декабря наряды ДПС устроят рейды, чтобы ловить на дорогах пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-службы УГИБДД по региону.

«В регионе 31 декабря будут проходить рейды группами нарядов ДПС по противодействию пьяному вождению», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также уточнили, что 30 декабря произошло восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы, а один погиб.

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В Тюменской области 31 декабря наряды ДПС устроят рейды, чтобы ловить на дорогах пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-службы УГИБДД по региону. «В регионе 31 декабря будут проходить рейды группами нарядов ДПС по противодействию пьяному вождению», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также уточнили, что 30 декабря произошло восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы, а один погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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