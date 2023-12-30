Прокуратура обратилась к свердловскому мэру после травмы ребенка на горке

31 декабря 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Мэрия приостановила работу горки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Прокуратура Карпинска (Свердловская область) внесла представление мэру города Андрею Клопову после травмирования 12-летнего ребенка об торчащую деревянную щепу на горке. Сейчас прокуроры организовали проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. «Вечером 30 декабря 12-летний подросток на площади Карпинска при скатывании с горки травмировался. Фрагмент деревянной щепы из конструкции горки прорвал одежду ребенка, в результате мальчик получил травму в виде рваной раны нижней трети туловища. Прокуратура внесла представление главе городского округа Карпинск с требованием об устранении нарушений законодательства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Несовершеннолетний госпитализирован. Сейчас администрацией муниципалитета работа горки приостановлена. Прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего. «Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — добавили в ведомстве. Также в прокуратуре указали на то, что подобный случай не первый и такое уже происходило 27 декабря. Тогда при скатывании с горки пострадал пятилетний мальчик. В больнице у него диагностировали рану головы.

Прокуратура Карпинска (Свердловская область) внесла представление мэру города Андрею Клопову после травмирования 12-летнего ребенка об торчащую деревянную щепу на горке. Сейчас прокуроры организовали проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. «Вечером 30 декабря 12-летний подросток на площади Карпинска при скатывании с горки травмировался. Фрагмент деревянной щепы из конструкции горки прорвал одежду ребенка, в результате мальчик получил травму в виде рваной раны нижней трети туловища. Прокуратура внесла представление главе городского округа Карпинск с требованием об устранении нарушений законодательства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Несовершеннолетний госпитализирован. Сейчас администрацией муниципалитета работа горки приостановлена. Прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего. «Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — добавили в ведомстве. Также в прокуратуре указали на то, что подобный случай не первый и такое уже происходило 27 декабря. Тогда при скатывании с горки пострадал пятилетний мальчик. В больнице у него диагностировали рану головы.