30 декабря 2023

Прокуратура обратилась к свердловскому мэру после травмы ребенка на горке

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Маяковского (ЦПКиО) зимой. Екатеринбург, парк маяковского, зима, цпкио, ледяная горка, отдых
Мэрия приостановила работу горки Фото:

Прокуратура Карпинска (Свердловская область) внесла представление мэру города Андрею Клопову после травмирования 12-летнего ребенка об торчащую деревянную щепу на горке. Сейчас прокуроры организовали проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Вечером 30 декабря 12-летний подросток на площади Карпинска при скатывании с горки травмировался. Фрагмент деревянной щепы из конструкции горки прорвал одежду ребенка, в результате мальчик получил травму в виде рваной раны нижней трети туловища. Прокуратура внесла представление главе городского округа Карпинск с требованием об устранении нарушений законодательства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Несовершеннолетний госпитализирован.

Сейчас администрацией муниципалитета работа горки приостановлена. Прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего. «Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

Также в прокуратуре указали на то, что подобный случай не первый и такое уже происходило 27 декабря. Тогда при скатывании с горки пострадал пятилетний мальчик. В больнице у него диагностировали рану головы.

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Прокуратура Карпинска (Свердловская область) внесла представление мэру города Андрею Клопову после травмирования 12-летнего ребенка об торчащую деревянную щепу на горке. Сейчас прокуроры организовали проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. «Вечером 30 декабря 12-летний подросток на площади Карпинска при скатывании с горки травмировался. Фрагмент деревянной щепы из конструкции горки прорвал одежду ребенка, в результате мальчик получил травму в виде рваной раны нижней трети туловища. Прокуратура внесла представление главе городского округа Карпинск с требованием об устранении нарушений законодательства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Несовершеннолетний госпитализирован. Сейчас администрацией муниципалитета работа горки приостановлена. Прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего. «Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — добавили в ведомстве. Также в прокуратуре указали на то, что подобный случай не первый и такое уже происходило 27 декабря. Тогда при скатывании с горки пострадал пятилетний мальчик. В больнице у него диагностировали рану головы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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