Белорусы снова сорвали поставку новых троллейбусов в Екатеринбург, мэр пожаловался в правительство

Поставка новых троллейбусов в Екатеринбург сорвалась во второй раз

31 декабря 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Троллейбусы закупали к 300-летию города Фото: Илья Московец © URA.RU Белорусский транспортный гигант, предприятие «Белкоммунмаш», под Новый год сорвало поставку новых троллейбусов для Екатеринбурга — как минимум второй раз. Мэр Алексей Орлов, для которого это важнейший имиджевый проект (заступая на должность в 2021-м он обещал обновление общественного транспорта), обращался в правительство Белоруссии. Об этом URA.RU рассказал сам глава города. Контракт на поставку белорусских троллейбусов мэрия заключила в ноябре 2022-го — питерским ООО «Автотехком», официальным дилером «Белкоммунмаш». Закупка производилась при финансовой поддержке правительства РФ и личном участии президента Владимира Путина. Первое отклонение от сроков произошло в начале 2023-го: в мэрии Екатеринбурга объясняли это санкциями («Белорусское предприятие не получило вовремя импортные комплектующие»). Последняя на данный момент поставка произошла в конце ноября. К 1 декабря в город должны были приехать семь машин. «Видимо, где-то какой-то сбой произошел. Мы обратились уже и на министра промышленности Белоруссии [вышли], чтобы они включили трехсменный режим [работы на „Белкоммунмаше“], максимально быстро», — поделился Орлов с URA.RU. А по линии Минпромторга ему пришлось договариваться о том, чтобы внести изменения в контракт, позволяющие дистанционно принять новые троллейбусы на заводе или перенести срок оплаты. В противном случае как минимум часть выделенных федерацией субсидий пришлось бы вернуть как неосвоенную (среди бюрократов это считается позором). «Я 12 лет работаю [в свердловской власти], у нас каждый год такие вопросы возникают. Но варианты [предотвратить негативные финансовые последствия] всегда есть, это надо просто согласовывать с федеральными коллегами», — отметил мэр. По его данным, один троллейбус уже в пути в Екатеринбург (если еще не приехал), еще шесть собраны и приедут в январе. Орлов также дал понять, что в целом тяжело контролировать темпы исполнения конкретно этого заказа. «Все-таки это Белоруссия, зарубеж, мы не можем туда бесконечно мотаться, ведь поездка любого моего заместителя предполагает отдельное разрешение [от спецслужб]. Так что это все в телефонном режиме, по видеосвязи, с фотоотчетами», — объяснил глава. В «Автотехкоме» на запрос корреспондента не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белорусский транспортный гигант, предприятие «Белкоммунмаш», под Новый год сорвало поставку новых троллейбусов для Екатеринбурга — как минимум второй раз. Мэр Алексей Орлов, для которого это важнейший имиджевый проект (заступая на должность в 2021-м он обещал обновление общественного транспорта), обращался в правительство Белоруссии. Об этом URA.RU рассказал сам глава города. Контракт на поставку белорусских троллейбусов мэрия заключила в ноябре 2022-го — питерским ООО «Автотехком», официальным дилером «Белкоммунмаш». Закупка производилась при финансовой поддержке правительства РФ и личном участии президента Владимира Путина. Первое отклонение от сроков произошло в начале 2023-го: в мэрии Екатеринбурга объясняли это санкциями («Белорусское предприятие не получило вовремя импортные комплектующие»). Последняя на данный момент поставка произошла в конце ноября. К 1 декабря в город должны были приехать семь машин. «Видимо, где-то какой-то сбой произошел. Мы обратились уже и на министра промышленности Белоруссии [вышли], чтобы они включили трехсменный режим [работы на „Белкоммунмаше“], максимально быстро», — поделился Орлов с URA.RU. А по линии Минпромторга ему пришлось договариваться о том, чтобы внести изменения в контракт, позволяющие дистанционно принять новые троллейбусы на заводе или перенести срок оплаты. В противном случае как минимум часть выделенных федерацией субсидий пришлось бы вернуть как неосвоенную (среди бюрократов это считается позором). «Я 12 лет работаю [в свердловской власти], у нас каждый год такие вопросы возникают. Но варианты [предотвратить негативные финансовые последствия] всегда есть, это надо просто согласовывать с федеральными коллегами», — отметил мэр. По его данным, один троллейбус уже в пути в Екатеринбург (если еще не приехал), еще шесть собраны и приедут в январе. Орлов также дал понять, что в целом тяжело контролировать темпы исполнения конкретно этого заказа. «Все-таки это Белоруссия, зарубеж, мы не можем туда бесконечно мотаться, ведь поездка любого моего заместителя предполагает отдельное разрешение [от спецслужб]. Так что это все в телефонном режиме, по видеосвязи, с фотоотчетами», — объяснил глава. В «Автотехкоме» на запрос корреспондента не ответили.