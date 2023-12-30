В Кургане водитель сбил девочку на пешеходном переходе. Видео

31 декабря 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Подростка срочно доставили в больницу после ДТП Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Кургане в 6-м микрорайоне Заозерного на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. По данным ОГИБДД УМВД России по Курганской области инцидент произошел днем 31 декабря. «В Кургане 14-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия подростка госпитализировали», — рассказали в ведомстве. По предварительной информации, за рулем «семерке» находился 70-летний водитель. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Кургане в 6-м микрорайоне Заозерного на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. По данным ОГИБДД УМВД России по Курганской области инцидент произошел днем 31 декабря. «В Кургане 14-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия подростка госпитализировали», — рассказали в ведомстве. По предварительной информации, за рулем «семерке» находился 70-летний водитель. Обстоятельства ДТП устанавливаются.