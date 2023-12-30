Подростка срочно доставили в больницу после ДТП
В Кургане в 6-м микрорайоне Заозерного на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. По данным ОГИБДД УМВД России по Курганской области инцидент произошел днем 31 декабря.
«В Кургане 14-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия подростка госпитализировали», — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, за рулем «семерке» находился 70-летний водитель. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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