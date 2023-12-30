30 декабря 2023

В Кургане водитель сбил девочку на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Подростка срочно доставили в больницу после ДТП Фото:

В Кургане в 6-м микрорайоне Заозерного на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. По данным ОГИБДД УМВД России по Курганской области инцидент произошел днем 31 декабря.

«В Кургане 14-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия подростка госпитализировали», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, за рулем «семерке» находился 70-летний водитель. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В Кургане в 6-м микрорайоне Заозерного на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. По данным ОГИБДД УМВД России по Курганской области инцидент произошел днем 31 декабря. «В Кургане 14-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия подростка госпитализировали», — рассказали в ведомстве. По предварительной информации, за рулем «семерке» находился 70-летний водитель. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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