В Кунгуре коммунальщики приступили к сварочным работам после прорыва теплотрассы

На месте ЧП работает аварийная бригада
В Кунгуре (Пермский край) аварийная бригада приступила к сварочным работам в месте прорыва теплосети, рассказал глава округа Вадим Лысанов. В результате происшествия в нескольких домах города пропали горячая вода и отопление.
«Ресурсоснабжающая организация „Тимсервис“ заменила 9-метровый участок трубы. Идут сварочные работы», — написал Вадим Лысанов в своем telegram-канале.
Из-за прорыва теплотрассы в семи домах на четырех улицах Кунгура пропали отопление и горячая вода. Власти сообщали, что готовы выдать нуждающимся обогреватели.
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