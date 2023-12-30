30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Кунгуре коммунальщики приступили к сварочным работам после прорыва теплотрассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Замена трубопровода в Северном поселке по ул. Правды. Курган , сварка, улица правды
На месте ЧП работает аварийная бригада Фото:

В Кунгуре (Пермский край) аварийная бригада приступила к сварочным работам в месте прорыва теплосети, рассказал глава округа Вадим Лысанов. В результате происшествия в нескольких домах города пропали горячая вода и отопление.

«Ресурсоснабжающая организация „Тимсервис“ заменила 9-метровый участок трубы. Идут сварочные работы», — написал Вадим Лысанов в своем telegram-канале.

Из-за прорыва теплотрассы в семи домах на четырех улицах Кунгура пропали отопление и горячая вода. Власти сообщали, что готовы выдать нуждающимся обогреватели.

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В Кунгуре (Пермский край) аварийная бригада приступила к сварочным работам в месте прорыва теплосети, рассказал глава округа Вадим Лысанов. В результате происшествия в нескольких домах города пропали горячая вода и отопление. «Ресурсоснабжающая организация „Тимсервис“ заменила 9-метровый участок трубы. Идут сварочные работы», — написал Вадим Лысанов в своем telegram-канале. Из-за прорыва теплотрассы в семи домах на четырех улицах Кунгура пропали отопление и горячая вода. Власти сообщали, что готовы выдать нуждающимся обогреватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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