Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Си Цзиньпин отметил, что отношения между странам выстояли шаткую мировую обстановку Фото:

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Президент Китая отметил углубление политического взаимодействия между странами.

«Политическое взаимодействие РФ и КНР углубилось под их совместным руководством», — передает Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина. Он добавил, что отношения между странами в уходящем 2023 году выстояли перед нестабильной обстановкой в мире. Также они сохранили свое стабильное развитие.

В свою очередь, Путин пожелал гражданам Китая благополучия и счастья. Он отметил, что в 2023 году прошли две встречи между странами. Они дали мощный импульс всестороннему развитию российско-китайского стратегического партнерства. Кроме того, он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами процветает.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на китайском языке поздравил Си Цзиньпина с Новым годом. Он подчеркнул, что 2024 год будет годом Дракона, то есть главным символом КНР. Кроме того, Мишустин поблагодарил китайских коллег за совместную работу и добрые отношения двух стран.

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Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Президент Китая отметил углубление политического взаимодействия между странами. «Политическое взаимодействие РФ и КНР углубилось под их совместным руководством», — передает Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина. Он добавил, что отношения между странами в уходящем 2023 году выстояли перед нестабильной обстановкой в мире. Также они сохранили свое стабильное развитие. В свою очередь, Путин пожелал гражданам Китая благополучия и счастья. Он отметил, что в 2023 году прошли две встречи между странами. Они дали мощный импульс всестороннему развитию российско-китайского стратегического партнерства. Кроме того, он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами процветает. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на китайском языке поздравил Си Цзиньпина с Новым годом. Он подчеркнул, что 2024 год будет годом Дракона, то есть главным символом КНР. Кроме того, Мишустин поблагодарил китайских коллег за совместную работу и добрые отношения двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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