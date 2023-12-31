Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

31 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин отметил, что отношения между странам выстояли шаткую мировую обстановку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Президент Китая отметил углубление политического взаимодействия между странами. «Политическое взаимодействие РФ и КНР углубилось под их совместным руководством», — передает Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина. Он добавил, что отношения между странами в уходящем 2023 году выстояли перед нестабильной обстановкой в мире. Также они сохранили свое стабильное развитие. В свою очередь, Путин пожелал гражданам Китая благополучия и счастья. Он отметил, что в 2023 году прошли две встречи между странами. Они дали мощный импульс всестороннему развитию российско-китайского стратегического партнерства. Кроме того, он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами процветает. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на китайском языке поздравил Си Цзиньпина с Новым годом. Он подчеркнул, что 2024 год будет годом Дракона, то есть главным символом КНР. Кроме того, Мишустин поблагодарил китайских коллег за совместную работу и добрые отношения двух стран.

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Президент Китая отметил углубление политического взаимодействия между странами. «Политическое взаимодействие РФ и КНР углубилось под их совместным руководством», — передает Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина. Он добавил, что отношения между странами в уходящем 2023 году выстояли перед нестабильной обстановкой в мире. Также они сохранили свое стабильное развитие. В свою очередь, Путин пожелал гражданам Китая благополучия и счастья. Он отметил, что в 2023 году прошли две встречи между странами. Они дали мощный импульс всестороннему развитию российско-китайского стратегического партнерства. Кроме того, он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами процветает. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на китайском языке поздравил Си Цзиньпина с Новым годом. Он подчеркнул, что 2024 год будет годом Дракона, то есть главным символом КНР. Кроме того, Мишустин поблагодарил китайских коллег за совместную работу и добрые отношения двух стран.