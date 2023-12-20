Мишустин по-китайски поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

20 декабря 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин принял поздравления от Михаила Мишустина с Новым годом на китайском языке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем поздравил его с Новым годом на китайском языке. Председатель правительства подчеркнул, что предстоящий 2024-й — является годом Дракона. И это главный символ Китая. «Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас и всех китайских коллег за добрые отношения, за конструктивную совместную работу. Уверен, что в наступающем году нас ждут новые, еще большие свершения. По лунному календарю это Год дракона, который является одним из символов Китая. Желаю вам и всем китайским друзьям крепкого здоровья и удачи в 10 тысячах дел», — поздравил Михаил Мишустин, передает ТАСС. Под конец он озвучил поздравление «с Новым годом» на китайском языке. Премьер-министр подчеркнул, что в России трепетно относятся к празднованию Нового года и очень любят этот праздник. Он добавил, что у россиян принято отмечать его в кругу семьи и строить светлые планы грядущий год. Москва очень дорожит отношениями с Пекином, подытожил Мишустин. Премьер-министр РФ второй раз в этом году прилетел в Китай на регулярную встречу со своим коллегой Ли Цяном. В ходе визита он также встретился и с председателем КНР Си Цзиньпином. Мишустин также выказал соболезнования из-за гибели людей во время землетрясения в Китае 19 декабря и сказал, что Россия готова оказать помощь. Президент России Владимир Путин также поддержал КНР после трагедии, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем поздравил его с Новым годом на китайском языке. Председатель правительства подчеркнул, что предстоящий 2024-й — является годом Дракона. И это главный символ Китая. «Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас и всех китайских коллег за добрые отношения, за конструктивную совместную работу. Уверен, что в наступающем году нас ждут новые, еще большие свершения. По лунному календарю это Год дракона, который является одним из символов Китая. Желаю вам и всем китайским друзьям крепкого здоровья и удачи в 10 тысячах дел», — поздравил Михаил Мишустин, передает ТАСС. Под конец он озвучил поздравление «с Новым годом» на китайском языке. Премьер-министр подчеркнул, что в России трепетно относятся к празднованию Нового года и очень любят этот праздник. Он добавил, что у россиян принято отмечать его в кругу семьи и строить светлые планы грядущий год. Москва очень дорожит отношениями с Пекином, подытожил Мишустин. Премьер-министр РФ второй раз в этом году прилетел в Китай на регулярную встречу со своим коллегой Ли Цяном. В ходе визита он также встретился и с председателем КНР Си Цзиньпином. Мишустин также выказал соболезнования из-за гибели людей во время землетрясения в Китае 19 декабря и сказал, что Россия готова оказать помощь. Президент России Владимир Путин также поддержал КНР после трагедии, передает «Национальная служба новостей».