30 декабря 2023

Как будут работать поликлиники ХМАО в праздники

Депздрав Югры опубликовал график работы медучреждений в новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
Травмпункты, приемные и стационарные отделения в ХМАО будут работать без выходных Фото:

В новогодние праздники жители Югры смогут обратиться в основные медучреждения Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска за неотложной помощью. Приемные и стационарные отделения, а также травмпункты по всему региону будут работать круглосуточно. Расписание работы всех медицинских учреждений ХМАО опубликовано на сайте окружного департамента здравоохраниения.

Ханты-Мансийск:

Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника

Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям (кабинет 104): 31 декабря — 8 января с 8:00 до 20:00, с 22:00 до 06:00 следующего дня. Перерыв с 13:30 до 14:00.

Окружная клиническая больница

  • Консультативно-диагностическая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, поликлиники онкологического и офтальмологического центров: 3 и 6 января с 8:00 до 15:00.
  • Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: 2 — 8 января с 9:00 до 15:00.
  • Неотложная медпомощь (тел. 365-365): ежедневно с 8:00 до 18:00.
  • 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января — выходные дни.
  • Приемные и стационарные отделения, травматологический пункт работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Сургут:

Сургутская окружная клиническая больница

  • Консультативно-диагностическая поликлиника: 1—8 января — выходные дни.
  • Дневной стационар онкологического поликлинического отделения: 3—4 января с 8:00 до 17:00.
  • Приемные и стационарные отделения работают в круглосуточном режиме

Сургутская городская клиническая поликлиника №1

Взрослая поликлиника (ул. Студенческая, 18):

  • Дежурный врач-терапевт: 31 декабря — 8 января с 8:00 до 14:00.
  • Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: с 8:00 до 14:00.

Детская поликлиника (Сибирская 14/2):

  • Первичный прием: 31 декабря — 8 января с 8:00 до 14:00.
  • Врач-педиатр: 3-6, 8 января с 8:00 до 14:00.
  • Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 14:00.
  • Неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00.

Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1

Взрослая стоматология (ул. Григория Кукуевицкого, 8):
Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям: 31 декабря, 1-2, 7 января с 21:00 до 06:30. Также взрослым: 3-6, 8—9 января с 8:00 до 20:00, взрослым и детям с 21:00 до 06:30.


Сургутская клиническая травматологическая больница

  • Поликлиника для взрослых: 2, 4, 6 января с 8:00 до 15:00.
  • Поликлиника для детей: 3 — 6 января с 9:00 до 14:00.
  • Детский и взрослый травмпункты, приемное отделение и все отделения стационара будут работают круглосуточно


Нижневартовск:

Нижневартовская окружная клиническая больница

  • Стационар в выходные и праздничные дни работает в круглосуточном режиме.
  • Патологоанатомическое отделение: 2, 4, 6 января с 8.00 до 14.00.

Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника

  • Прием стоматолога-терапевта: 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября, 47. 3 и 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. Ленина,11.
  • Прием стоматолога-хирурга: 31 декабря, 2, 4, 6 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября. 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. Ленина,11.

Нижневартовская городская поликлиника

  • Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: ежедневно с 8:00 до 14:00.
  • Неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00.
  • Травмпункт работает ежедневно в круглосуточном режиме.
  • Амбулаторный прием дежурными врачами: 2 — 6, 8 января с 08.00 до 14.00. Вызов врача на дом с 08.00 до 12.00. 31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни.
  • Неотложная медпомощь для взрослых и детей: ежедневно с 08.00 до 20.00.
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В новогодние праздники жители Югры смогут обратиться в основные медучреждения Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска за неотложной помощью. Приемные и стационарные отделения, а также травмпункты по всему региону будут работать круглосуточно. Расписание работы всех медицинских учреждений ХМАО опубликовано на сайте окружного департамента здравоохраниения. Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям (кабинет 104): 31 декабря — 8 января с 8:00 до 20:00, с 22:00 до 06:00 следующего дня. Перерыв с 13:30 до 14:00. Окружная клиническая больница Сургутская окружная клиническая больница Сургутская городская клиническая поликлиника №1 Взрослая поликлиника (ул. Студенческая, 18): Детская поликлиника (Сибирская 14/2): Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1 Взрослая стоматология (ул. Григория Кукуевицкого, 8): Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям: 31 декабря, 1-2, 7 января с 21:00 до 06:30. Также взрослым: 3-6, 8—9 января с 8:00 до 20:00, взрослым и детям с 21:00 до 06:30. Сургутская клиническая травматологическая больница Нижневартовская окружная клиническая больница Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника Нижневартовская городская поликлиника
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