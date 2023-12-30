Как будут работать поликлиники ХМАО в праздники

Депздрав Югры опубликовал график работы медучреждений в новогодние праздники

31 декабря 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Травмпункты, приемные и стационарные отделения в ХМАО будут работать без выходных Фото: Анна Майорова © URA.RU В новогодние праздники жители Югры смогут обратиться в основные медучреждения Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска за неотложной помощью. Приемные и стационарные отделения, а также травмпункты по всему региону будут работать круглосуточно. Расписание работы всех медицинских учреждений ХМАО опубликовано на сайте окружного департамента здравоохраниения. Ханты-Мансийск: Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям (кабинет 104): 31 декабря — 8 января с 8:00 до 20:00, с 22:00 до 06:00 следующего дня. Перерыв с 13:30 до 14:00. Окружная клиническая больница Консультативно-диагностическая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, поликлиники онкологического и офтальмологического центров: 3 и 6 января с 8:00 до 15:00.

Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: 2 — 8 января с 9:00 до 15:00.

Неотложная медпомощь (тел. 365-365): ежедневно с 8:00 до 18:00.

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января — выходные дни.

Приемные и стационарные отделения, травматологический пункт работают ежедневно в круглосуточном режиме. Сургут: Сургутская окружная клиническая больница Консультативно-диагностическая поликлиника: 1—8 января — выходные дни.

Дневной стационар онкологического поликлинического отделения: 3—4 января с 8:00 до 17:00.

Приемные и стационарные отделения работают в круглосуточном режиме Сургутская городская клиническая поликлиника №1 Взрослая поликлиника (ул. Студенческая, 18): Дежурный врач-терапевт: 31 декабря — 8 января с 8:00 до 14:00.

Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: с 8:00 до 14:00. Детская поликлиника (Сибирская 14/2): Первичный прием: 31 декабря — 8 января с 8:00 до 14:00.

Врач-педиатр: 3-6, 8 января с 8:00 до 14:00.

Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 14:00.

Неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00. Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1 Взрослая стоматология (ул. Григория Кукуевицкого, 8):

Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям: 31 декабря, 1-2, 7 января с 21:00 до 06:30. Также взрослым: 3-6, 8—9 января с 8:00 до 20:00, взрослым и детям с 21:00 до 06:30.

Сургутская клиническая травматологическая больница Поликлиника для взрослых: 2, 4, 6 января с 8:00 до 15:00.

Поликлиника для детей: 3 — 6 января с 9:00 до 14:00.

Детский и взрослый травмпункты, приемное отделение и все отделения стационара будут работают круглосуточно

Нижневартовск: Нижневартовская окружная клиническая больница Стационар в выходные и праздничные дни работает в круглосуточном режиме.

Патологоанатомическое отделение: 2, 4, 6 января с 8.00 до 14.00. Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника Прием стоматолога-терапевта: 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября, 47. 3 и 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. Ленина,11.

Прием стоматолога-хирурга: 31 декабря, 2, 4, 6 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября. 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. Ленина,11. Нижневартовская городская поликлиника Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: ежедневно с 8:00 до 14:00.

Неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00.

Травмпункт работает ежедневно в круглосуточном режиме.

Амбулаторный прием дежурными врачами: 2 — 6, 8 января с 08.00 до 14.00. Вызов врача на дом с 08.00 до 12.00. 31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни.

Неотложная медпомощь для взрослых и детей: ежедневно с 08.00 до 20.00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новогодние праздники жители Югры смогут обратиться в основные медучреждения Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска за неотложной помощью. Приемные и стационарные отделения, а также травмпункты по всему региону будут работать круглосуточно. Расписание работы всех медицинских учреждений ХМАО опубликовано на сайте окружного департамента здравоохраниения. Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям (кабинет 104): 31 декабря — 8 января с 8:00 до 20:00, с 22:00 до 06:00 следующего дня. Перерыв с 13:30 до 14:00. Окружная клиническая больница Сургутская окружная клиническая больница Сургутская городская клиническая поликлиника №1 Взрослая поликлиника (ул. Студенческая, 18): Детская поликлиника (Сибирская 14/2): Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1 Взрослая стоматология (ул. Григория Кукуевицкого, 8): Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям: 31 декабря, 1-2, 7 января с 21:00 до 06:30. Также взрослым: 3-6, 8—9 января с 8:00 до 20:00, взрослым и детям с 21:00 до 06:30. Сургутская клиническая травматологическая больница Нижневартовская окружная клиническая больница Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника Нижневартовская городская поликлиника