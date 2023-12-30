Как будут работать поликлиники ХМАО в праздники

В новогодние праздники жители Югры смогут обратиться в основные медучреждения Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска за неотложной помощью. Приемные и стационарные отделения, а также травмпункты по всему региону будут работать круглосуточно. Расписание работы всех медицинских учреждений ХМАО опубликовано на сайте окружного департамента здравоохраниения.
Ханты-Мансийск:
Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника
Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям (кабинет 104): 31 декабря — 8 января с 8:00 до 20:00, с 22:00 до 06:00 следующего дня. Перерыв с 13:30 до 14:00.
Окружная клиническая больница
- Консультативно-диагностическая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, поликлиники онкологического и офтальмологического центров: 3 и 6 января с 8:00 до 15:00.
- Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: 2 — 8 января с 9:00 до 15:00.
- Неотложная медпомощь (тел. 365-365): ежедневно с 8:00 до 18:00.
- 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января — выходные дни.
- Приемные и стационарные отделения, травматологический пункт работают ежедневно в круглосуточном режиме.
Сургут:
Сургутская окружная клиническая больница
- Консультативно-диагностическая поликлиника: 1—8 января — выходные дни.
- Дневной стационар онкологического поликлинического отделения: 3—4 января с 8:00 до 17:00.
- Приемные и стационарные отделения работают в круглосуточном режиме
Сургутская городская клиническая поликлиника №1
Взрослая поликлиника (ул. Студенческая, 18):
- Дежурный врач-терапевт: 31 декабря — 8 января с 8:00 до 14:00.
- Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: с 8:00 до 14:00.
Детская поликлиника (Сибирская 14/2):
- Первичный прием: 31 декабря — 8 января с 8:00 до 14:00.
- Врач-педиатр: 3-6, 8 января с 8:00 до 14:00.
- Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 14:00.
- Неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00.
Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1
Взрослая стоматология (ул. Григория Кукуевицкого, 8):
Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям: 31 декабря, 1-2, 7 января с 21:00 до 06:30. Также взрослым: 3-6, 8—9 января с 8:00 до 20:00, взрослым и детям с 21:00 до 06:30.
Сургутская клиническая травматологическая больница
- Поликлиника для взрослых: 2, 4, 6 января с 8:00 до 15:00.
- Поликлиника для детей: 3 — 6 января с 9:00 до 14:00.
- Детский и взрослый травмпункты, приемное отделение и все отделения стационара будут работают круглосуточно
Нижневартовск:
Нижневартовская окружная клиническая больница
- Стационар в выходные и праздничные дни работает в круглосуточном режиме.
- Патологоанатомическое отделение: 2, 4, 6 января с 8.00 до 14.00.
Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника
- Прием стоматолога-терапевта: 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября, 47. 3 и 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. Ленина,11.
- Прием стоматолога-хирурга: 31 декабря, 2, 4, 6 января с 8.00 до 14.00 по ул. 60 лет Октября. 8 января с 8.00 до 14.00 по ул. Ленина,11.
Нижневартовская городская поликлиника
- Фильтр-бокс для пациентов с ОРВИ: ежедневно с 8:00 до 14:00.
- Неотложная медицинская помощь: ежедневно с 8:00 до 20:00.
- Травмпункт работает ежедневно в круглосуточном режиме.
- Амбулаторный прием дежурными врачами: 2 — 6, 8 января с 08.00 до 14.00. Вызов врача на дом с 08.00 до 12.00. 31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни.
- Неотложная медпомощь для взрослых и детей: ежедневно с 08.00 до 20.00.
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