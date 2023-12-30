30 декабря 2023
29 декабря 2023

Тюменские лидеры общественного мнения записали новогодние призывы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Главы округов Тюмени попросили жителей города быть аккуратными на дорогах в 2024 году Фото:

В Тюменской области лидеры общественного мнения записали видеообращение к водителям из-за большого количества аварий, которые произошли в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Обстановка на дорогах Тюменской области в уходящем году складывалась неоднозначно. К сожалению, зафиксировано больше ДТП на дорогах, больше раненых и погибших людей. Чтобы изменить эту негативную тенденцию, тюменские лидеры общественного мнения записали новогодние призывы к дорожной безопасности», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По словам пресс-службы, марафон безопасности на дорогах запустили 31 декабря. В нем приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, депутат городской Думы Эльвира Амирова, директор департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич, телеведущие, руководители управ административных округов город, медицинские работники и лидеры спортивных сообществ.

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В Тюменской области лидеры общественного мнения записали видеообращение к водителям из-за большого количества аварий, которые произошли в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Обстановка на дорогах Тюменской области в уходящем году складывалась неоднозначно. К сожалению, зафиксировано больше ДТП на дорогах, больше раненых и погибших людей. Чтобы изменить эту негативную тенденцию, тюменские лидеры общественного мнения записали новогодние призывы к дорожной безопасности», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, марафон безопасности на дорогах запустили 31 декабря. В нем приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, депутат городской Думы Эльвира Амирова, директор департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич, телеведущие, руководители управ административных округов город, медицинские работники и лидеры спортивных сообществ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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