В Тюменской области лидеры общественного мнения записали видеообращение к водителям из-за большого количества аварий, которые произошли в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Обстановка на дорогах Тюменской области в уходящем году складывалась неоднозначно. К сожалению, зафиксировано больше ДТП на дорогах, больше раненых и погибших людей. Чтобы изменить эту негативную тенденцию, тюменские лидеры общественного мнения записали новогодние призывы к дорожной безопасности», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По словам пресс-службы, марафон безопасности на дорогах запустили 31 декабря. В нем приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, депутат городской Думы Эльвира Амирова, директор департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич, телеведущие, руководители управ административных округов город, медицинские работники и лидеры спортивных сообществ.
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