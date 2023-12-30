30 декабря 2023
29 декабря 2023

Вернувшийся в Пермь штурмовик Григоренко поддержал выдвижение Путина на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Григоренко, интервью. Ростов-на-Дону, григоренко александр
Александр Григоренко вернулся в Пермь после длительного лечения Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Вернувшийся в Пермь участник специальной военной операции Александр Григоренко поддержал выдвижение в президенты действующего главы РФ Владимира Путина. Об этом пермский штурмовик рассказал в Telegram.

«Вчера (30 декабря — прим. URA.RU) сделал вполне осознанный выбор — отдал свою подпись за выдвижение кандидата в президенты <…> Владимира Путина. Кстати, на этих выборах за Владимира Владимировича я пойду голосовать впервые. До этого поддерживал других кандидатов», — написал Александр Григоренко в своем telegram-канале.

Григоренко получил тяжелое ранение под Кременной. Во время одного из штурмов боец лишился кисти руки. Штурмовику поставили биопротез. По словам Григоренко, он достался ему за счет средств Минобороны России.

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Вернувшийся в Пермь участник специальной военной операции Александр Григоренко поддержал выдвижение в президенты действующего главы РФ Владимира Путина. Об этом пермский штурмовик рассказал в Telegram. «Вчера (30 декабря — прим. URA.RU) сделал вполне осознанный выбор — отдал свою подпись за выдвижение кандидата в президенты <…> Владимира Путина. Кстати, на этих выборах за Владимира Владимировича я пойду голосовать впервые. До этого поддерживал других кандидатов», — написал Александр Григоренко в своем telegram-канале. Григоренко получил тяжелое ранение под Кременной. Во время одного из штурмов боец лишился кисти руки. Штурмовику поставили биопротез. По словам Григоренко, он достался ему за счет средств Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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