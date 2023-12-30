Вернувшийся в Пермь штурмовик Григоренко поддержал выдвижение Путина на выборах

Вернувшийся в Пермь участник специальной военной операции Александр Григоренко поддержал выдвижение в президенты действующего главы РФ Владимира Путина. Об этом пермский штурмовик рассказал в Telegram.
«Вчера (30 декабря — прим. URA.RU) сделал вполне осознанный выбор — отдал свою подпись за выдвижение кандидата в президенты <…> Владимира Путина. Кстати, на этих выборах за Владимира Владимировича я пойду голосовать впервые. До этого поддерживал других кандидатов», — написал Александр Григоренко в своем telegram-канале.
Григоренко получил тяжелое ранение под Кременной. Во время одного из штурмов боец лишился кисти руки. Штурмовику поставили биопротез. По словам Григоренко, он достался ему за счет средств Минобороны России.
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