17 декабря 2023

Пермский штурмовик Григоренко показал в действии установленный ему биопротез. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репортаж про якутских ученых. Якутск, электроника, бионическая рука, бионический протез, изобретения, робототехника, инновации
Александр Григоренко осваивает биопротез (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермскому участнику спецоперации Александру Григоренко, тяжело раненному в зоне СВО, установили биопротез. Боец рассказал об этом в своем аккаунте в соцсети, в шутку назвав себя «киборгом».

«Наконец-то получил протез руки от инновационной отечественной компании. Так что теперь я немного киборг! Сейчас активно осваиваю манимуляции с этим чудо — устройством. Настоящую руку он, конечно, не заменит, но бытовой плюс очевиден. Взять в левую руку кружку, поддержать телефон, открыть дверь или холодильник, понести пакет — все это снова стало мне доступно мне», — признался Александр. Пермяк уточнил, что биопротез достался ему бесплатно за счет средств Минобороны РФ, и поблагодарил всех, кто помог ему с получением «во всех смыслах самого дорогого в жизни подарка на Новый год».

Сейчас Григоренко готовится к выписке. Он написал, что намерен встретить новогодние праздники в кругу родных и друзей. URA.RU рассказывало, что пермский штурмовик полгода провел в госпитале в Подмосковье. Там он перенес несколько операций после ранений, полученных во время участия в спецоперации.

Александр Григоренко признался, что получил один из самых дорогих подарков к Новому году, говоря об установленном ему биопротезе
Александр Григоренко признался, что получил один из самых дорогих подарков к Новому году, говоря об установленном ему биопротезе
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермскому участнику спецоперации Александру Григоренко, тяжело раненному в зоне СВО, установили биопротез. Боец рассказал об этом в своем аккаунте в соцсети, в шутку назвав себя «киборгом». «Наконец-то получил протез руки от инновационной отечественной компании. Так что теперь я немного киборг! Сейчас активно осваиваю манимуляции с этим чудо — устройством. Настоящую руку он, конечно, не заменит, но бытовой плюс очевиден. Взять в левую руку кружку, поддержать телефон, открыть дверь или холодильник, понести пакет — все это снова стало мне доступно мне», — признался Александр. Пермяк уточнил, что биопротез достался ему бесплатно за счет средств Минобороны РФ, и поблагодарил всех, кто помог ему с получением «во всех смыслах самого дорогого в жизни подарка на Новый год». Сейчас Григоренко готовится к выписке. Он написал, что намерен встретить новогодние праздники в кругу родных и друзей. URA.RU рассказывало, что пермский штурмовик полгода провел в госпитале в Подмосковье. Там он перенес несколько операций после ранений, полученных во время участия в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...