Пермский штурмовик Григоренко показал в действии установленный ему биопротез. Фото, видео

18 декабря 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко осваивает биопротез (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермскому участнику спецоперации Александру Григоренко, тяжело раненному в зоне СВО, установили биопротез. Боец рассказал об этом в своем аккаунте в соцсети, в шутку назвав себя «киборгом». «Наконец-то получил протез руки от инновационной отечественной компании. Так что теперь я немного киборг! Сейчас активно осваиваю манимуляции с этим чудо — устройством. Настоящую руку он, конечно, не заменит, но бытовой плюс очевиден. Взять в левую руку кружку, поддержать телефон, открыть дверь или холодильник, понести пакет — все это снова стало мне доступно мне», — признался Александр. Пермяк уточнил, что биопротез достался ему бесплатно за счет средств Минобороны РФ, и поблагодарил всех, кто помог ему с получением «во всех смыслах самого дорогого в жизни подарка на Новый год». Сейчас Григоренко готовится к выписке. Он написал, что намерен встретить новогодние праздники в кругу родных и друзей. URA.RU рассказывало, что пермский штурмовик полгода провел в госпитале в Подмосковье. Там он перенес несколько операций после ранений, полученных во время участия в спецоперации. Александр Григоренко признался, что получил один из самых дорогих подарков к Новому году, говоря об установленном ему биопротезе Фото: Александр Григоренко «ВКонтакте», https://vk.com/effectmecht

Пермскому участнику спецоперации Александру Григоренко, тяжело раненному в зоне СВО, установили биопротез. Боец рассказал об этом в своем аккаунте в соцсети, в шутку назвав себя «киборгом». «Наконец-то получил протез руки от инновационной отечественной компании. Так что теперь я немного киборг! Сейчас активно осваиваю манимуляции с этим чудо — устройством. Настоящую руку он, конечно, не заменит, но бытовой плюс очевиден. Взять в левую руку кружку, поддержать телефон, открыть дверь или холодильник, понести пакет — все это снова стало мне доступно мне», — признался Александр. Пермяк уточнил, что биопротез достался ему бесплатно за счет средств Минобороны РФ, и поблагодарил всех, кто помог ему с получением «во всех смыслах самого дорогого в жизни подарка на Новый год». Сейчас Григоренко готовится к выписке. Он написал, что намерен встретить новогодние праздники в кругу родных и друзей. URA.RU рассказывало, что пермский штурмовик полгода провел в госпитале в Подмосковье. Там он перенес несколько операций после ранений, полученных во время участия в спецоперации.