Пермский штурмовик получил тяжелое ранение под Кременной

10 июля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко находится в госпитале после ранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко 19 июня был тяжело ранен под Кременной. Об этом штурмовик сообщил в своем официальном telegram-канале. «19 июня при штурме вражеских укреплений был тяжело ранен. Минометные осколки попали в левую ногу и руку. В итоге медики ампутировали мне кисть левой руки, прооперировали ногу, а затем перевезли из зоны СВО и эвакуировали самолетом в Москву», — написал Григоренко в посте. В ближайшее время штурмовик будет проходить лечение и реабилитацию. Только после этого ему можно будет носить протез. Это уже второе ранение Григоренко. В январе 2023 года он получил сквозное осколочное ранение. После восстановления штурмовик вновь отправился на фронт. Ампутация кисти станет последним ранением Григоренко. Он планирует вернуться закончить свою воинскую деятельность и вернуться к гражданской жизни.

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко 19 июня был тяжело ранен под Кременной. Об этом штурмовик сообщил в своем официальном telegram-канале. «19 июня при штурме вражеских укреплений был тяжело ранен. Минометные осколки попали в левую ногу и руку. В итоге медики ампутировали мне кисть левой руки, прооперировали ногу, а затем перевезли из зоны СВО и эвакуировали самолетом в Москву», — написал Григоренко в посте. В ближайшее время штурмовик будет проходить лечение и реабилитацию. Только после этого ему можно будет носить протез. Это уже второе ранение Григоренко. В январе 2023 года он получил сквозное осколочное ранение. После восстановления штурмовик вновь отправился на фронт. Ампутация кисти станет последним ранением Григоренко. Он планирует вернуться закончить свою воинскую деятельность и вернуться к гражданской жизни.