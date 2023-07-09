09 июля 2023
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Пермский штурмовик получил тяжелое ранение под Кременной

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Григоренко, интервью. Ростов-на-Дону, григоренко александр
Александр Григоренко находится в госпитале после ранения Фото:
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Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко 19 июня был тяжело ранен под Кременной. Об этом штурмовик сообщил в своем официальном telegram-канале.

«19 июня при штурме вражеских укреплений был тяжело ранен. Минометные осколки попали в левую ногу и руку. В итоге медики ампутировали мне кисть левой руки, прооперировали ногу, а затем перевезли из зоны СВО и эвакуировали самолетом в Москву», — написал Григоренко в посте.

В ближайшее время штурмовик будет проходить лечение и реабилитацию. Только после этого ему можно будет носить протез. Это уже второе ранение Григоренко. В январе 2023 года он получил сквозное осколочное ранение. После восстановления штурмовик вновь отправился на фронт. Ампутация кисти станет последним ранением Григоренко. Он планирует вернуться закончить свою воинскую деятельность и вернуться к гражданской жизни.

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Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко 19 июня был тяжело ранен под Кременной. Об этом штурмовик сообщил в своем официальном telegram-канале. «19 июня при штурме вражеских укреплений был тяжело ранен. Минометные осколки попали в левую ногу и руку. В итоге медики ампутировали мне кисть левой руки, прооперировали ногу, а затем перевезли из зоны СВО и эвакуировали самолетом в Москву», — написал Григоренко в посте. В ближайшее время штурмовик будет проходить лечение и реабилитацию. Только после этого ему можно будет носить протез. Это уже второе ранение Григоренко. В январе 2023 года он получил сквозное осколочное ранение. После восстановления штурмовик вновь отправился на фронт. Ампутация кисти станет последним ранением Григоренко. Он планирует вернуться закончить свою воинскую деятельность и вернуться к гражданской жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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