Пермский штурмовик получил тяжелое ранение под Кременной

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко 19 июня был тяжело ранен под Кременной. Об этом штурмовик сообщил в своем официальном telegram-канале.
«19 июня при штурме вражеских укреплений был тяжело ранен. Минометные осколки попали в левую ногу и руку. В итоге медики ампутировали мне кисть левой руки, прооперировали ногу, а затем перевезли из зоны СВО и эвакуировали самолетом в Москву», — написал Григоренко в посте.
В ближайшее время штурмовик будет проходить лечение и реабилитацию. Только после этого ему можно будет носить протез. Это уже второе ранение Григоренко. В январе 2023 года он получил сквозное осколочное ранение. После восстановления штурмовик вновь отправился на фронт. Ампутация кисти станет последним ранением Григоренко. Он планирует вернуться закончить свою воинскую деятельность и вернуться к гражданской жизни.
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