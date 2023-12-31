Медведев назвал главную цель России в новогоднем обращении

Медведев: наступающий год должен стать годом разгрома неофашизма
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом Фото:

Главная задача России в новом году — окончательный разгром неофашизма. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении.

«Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024 год годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов», — заявил Владимир Медведев. Он опубликовал новогоднее обращение в своем telegram-канале. Он поблагодарил тех, кто защищает Россию.

Жители Камчатки уже увидели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Все, что сказал, глава РФ, URA.RU собрало в одном материале. Главный акцент был сделан на теме семьи и развития России.

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Главная задача России в новом году — окончательный разгром неофашизма. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении. «Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024 год годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов», — заявил Владимир Медведев. Он опубликовал новогоднее обращение в своем telegram-канале. Он поблагодарил тех, кто защищает Россию. Жители Камчатки уже увидели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Все, что сказал, глава РФ, URA.RU собрало в одном материале. Главный акцент был сделан на теме семьи и развития России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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