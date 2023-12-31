Медведев назвал главную цель России в новогоднем обращении

Главная задача России в новом году — окончательный разгром неофашизма. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении.
«Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024 год годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов», — заявил Владимир Медведев. Он опубликовал новогоднее обращение в своем
Жители Камчатки уже увидели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Все, что сказал, глава РФ, URA.RU собрало в одном материале. Главный акцент был сделан на теме семьи и развития России.
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