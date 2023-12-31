Новогоднее поздравление Владимира Путина длилось меньше четырех минут
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Первыми обращение услышали жители Камчатки. URA.RU приводит главные заявление президента.
- Путин заявил, что России предстоит идти вперед и созидать будущее. По словам главы РФ, россияне в уходящем году напряжено трудились, а также гордились общими достижениями;
- президент обратился к бойцам СВО, назвав их героями. Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит, отметил глава РФ.
- Путин пожелал российским семьям в 2024 году всего самого доброго. Он подчеркнул, что следующий год объявлен годом семьи.
Обращение Путина длилось меньше четырех минут. Оно было записано на фоне Кремля, а не военных, как в прошлом году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новогоднее поздравление Путина не перезаписывали. До этого в telegram-каналах распространилась информация, что традиционное поздравление главы государства было переписано из-за событий в Белгороде, который был атакован вооруженными силами Украины 30 декабря.
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