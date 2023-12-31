На Камчатке произошло землетрясение на третьей минуте нового года

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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла Фото:

Спустя три минуты после начала нового года на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Камчатский филиал единой Геофизической службы РАН.

«В Петропавловске-Камчатском сила землетрясения составила 4,8 баллов. Землетрясение произошло в 00.03 по Камчатскому времени», — говорится в публикации Камчатского филиала единой Геофизической службы РАН в Telegram.

От сейсмической активности никто не пострадал. Угроза цунами не объявлялась. Эпицентр находился в Авачинском заливе.

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Спустя три минуты после начала нового года на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Камчатский филиал единой Геофизической службы РАН. «В Петропавловске-Камчатском сила землетрясения составила 4,8 баллов. Землетрясение произошло в 00.03 по Камчатскому времени», — говорится в публикации Камчатского филиала единой Геофизической службы РАН в Telegram. От сейсмической активности никто не пострадал. Угроза цунами не объявлялась. Эпицентр находился в Авачинском заливе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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