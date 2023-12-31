На Камчатке произошло землетрясение на третьей минуте нового года

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла
Спустя три минуты после начала нового года на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Камчатский филиал единой Геофизической службы РАН.
«В Петропавловске-Камчатском сила землетрясения составила 4,8 баллов. Землетрясение произошло в 00.03 по Камчатскому времени», — говорится в публикации Камчатского филиала единой Геофизической службы РАН в
От сейсмической активности никто не пострадал. Угроза цунами не объявлялась. Эпицентр находился в Авачинском заливе.
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