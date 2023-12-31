Космонавты на МКС показали свой «новогодний стол». Видео

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МКС. Москва. stock, мкс,  stock
Космонавты МКС отведают шоколадный сыр и цыплят в белом соусе в Новый год Фото:

Космонавты Международной космической станции (МКС) будут праздновать Новый год на российском сегменте. «Новогодний стол» у них будет накрыт из продуктов штатного питания. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

«На праздничном столе у нас будет штатный рацион питания, но самое вкусное из этого: соки, чай, кофе, карп, медовая коврижка, печенье, очень вкусные палочки из различных сухофруктов: курага, чернослив, десерты из яблок и персиков», — высказался Олег Кононенко. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что космонавты не забыли и про «горячие блюда». Они отведают тушенку со сладким перцем и цыплят в белом соусе. Также космонавты полакомятся и шоколадным сыром.

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Космонавты Международной космической станции (МКС) будут праздновать Новый год на российском сегменте. «Новогодний стол» у них будет накрыт из продуктов штатного питания. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. «На праздничном столе у нас будет штатный рацион питания, но самое вкусное из этого: соки, чай, кофе, карп, медовая коврижка, печенье, очень вкусные палочки из различных сухофруктов: курага, чернослив, десерты из яблок и персиков», — высказался Олег Кононенко. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что космонавты не забыли и про «горячие блюда». Они отведают тушенку со сладким перцем и цыплят в белом соусе. Также космонавты полакомятся и шоколадным сыром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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