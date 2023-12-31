Космонавты Международной космической станции (МКС) будут праздновать Новый год на российском сегменте. «Новогодний стол» у них будет накрыт из продуктов штатного питания. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
«На праздничном столе у нас будет штатный рацион питания, но самое вкусное из этого: соки, чай, кофе, карп, медовая коврижка, печенье, очень вкусные палочки из различных сухофруктов: курага, чернослив, десерты из яблок и персиков», — высказался Олег Кононенко. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что космонавты не забыли и про «горячие блюда». Они отведают тушенку со сладким перцем и цыплят в белом соусе. Также космонавты полакомятся и шоколадным сыром.
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