Космонавты на МКС показали свой «новогодний стол». Видео

31 декабря 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Космонавты МКС отведают шоколадный сыр и цыплят в белом соусе в Новый год Фото: Роскосмос Космонавты Международной космической станции (МКС) будут праздновать Новый год на российском сегменте. «Новогодний стол» у них будет накрыт из продуктов штатного питания. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. «На праздничном столе у нас будет штатный рацион питания, но самое вкусное из этого: соки, чай, кофе, карп, медовая коврижка, печенье, очень вкусные палочки из различных сухофруктов: курага, чернослив, десерты из яблок и персиков», — высказался Олег Кононенко. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что космонавты не забыли и про «горячие блюда». Они отведают тушенку со сладким перцем и цыплят в белом соусе. Также космонавты полакомятся и шоколадным сыром.

Космонавты Международной космической станции (МКС) будут праздновать Новый год на российском сегменте. «Новогодний стол» у них будет накрыт из продуктов штатного питания. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. «На праздничном столе у нас будет штатный рацион питания, но самое вкусное из этого: соки, чай, кофе, карп, медовая коврижка, печенье, очень вкусные палочки из различных сухофруктов: курага, чернослив, десерты из яблок и персиков», — высказался Олег Кононенко. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что космонавты не забыли и про «горячие блюда». Они отведают тушенку со сладким перцем и цыплят в белом соусе. Также космонавты полакомятся и шоколадным сыром.