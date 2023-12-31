31 декабря 2023

Путин по телефону поздравил с Новым годом командующих группировками войск

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил командующих группировками войск по телефону Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом по телефонной связи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — сказал Дмитрий Песков РИА Новости. Он отметил, что речь идет про командующих южного, центрального, западного, херсонского, запорожского и восточного направлений.

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Президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом по телефонной связи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — сказал Дмитрий Песков РИА Новости. Он отметил, что речь идет про командующих южного, центрального, западного, херсонского, запорожского и восточного направлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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