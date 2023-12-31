Путин по телефону поздравил с Новым годом командующих группировками войск

Владимир Путин поздравил командующих группировками войск по телефону
Президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом по телефонной связи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — сказал Дмитрий Песков РИА Новости. Он отметил, что речь идет про командующих южного, центрального, западного, херсонского, запорожского и восточного направлений.
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