С украинского курорта выдворили блогера из Москвы

«Страна.ua»: с курорта в Карпатах выдворили блогера Алину Маслову из Москвы

01 января 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

В постах Маслова называла себя «человеком мира» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С украинского курорта Драгобрат в Карпатах служба безопасности Украины (СБУ) выдворила блогера из России Алину Маслову. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «23-летняя блогер Алина Маслова из Москвы приехала на курорт с семьей. Ее приезд вызвал возмущения в украинских соцсетях, после чего Масловой занялась СБУ, и ее выдворили с Украины», — пишет издание. Девушка опубликовала кадры с отдыха в социальных сетях. В постах она называла себя «человеком мира» и добавляла, что у нее есть паспорт Украины. Также заявила, что не разбирается в политике, не смотрит и не читает новости.

С украинского курорта Драгобрат в Карпатах служба безопасности Украины (СБУ) выдворила блогера из России Алину Маслову. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «23-летняя блогер Алина Маслова из Москвы приехала на курорт с семьей. Ее приезд вызвал возмущения в украинских соцсетях, после чего Масловой занялась СБУ, и ее выдворили с Украины», — пишет издание. Девушка опубликовала кадры с отдыха в социальных сетях. В постах она называла себя «человеком мира» и добавляла, что у нее есть паспорт Украины. Также заявила, что не разбирается в политике, не смотрит и не читает новости.