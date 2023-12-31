С украинского курорта выдворили блогера из Москвы

В постах Маслова называла себя «человеком мира»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С украинского курорта Драгобрат в Карпатах служба безопасности Украины (СБУ) выдворила блогера из России Алину Маслову. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«23-летняя блогер Алина Маслова из Москвы приехала на курорт с семьей. Ее приезд вызвал возмущения в украинских соцсетях, после чего Масловой занялась СБУ, и ее выдворили с Украины», — пишет издание.
Девушка опубликовала кадры с отдыха в социальных сетях. В постах она называла себя «человеком мира» и добавляла, что у нее есть паспорт Украины. Также заявила, что не разбирается в политике, не смотрит и не читает новости.
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