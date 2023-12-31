31 декабря 2023

С украинского курорта выдворили блогера из Москвы

«Страна.ua»: с курорта в Карпатах выдворили блогера Алину Маслову из Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, девушка с телефоном
В постах Маслова называла себя «человеком мира» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С украинского курорта Драгобрат в Карпатах служба безопасности Украины (СБУ) выдворила блогера из России Алину Маслову. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«23-летняя блогер Алина Маслова из Москвы приехала на курорт с семьей. Ее приезд вызвал возмущения в украинских соцсетях, после чего Масловой занялась СБУ, и ее выдворили с Украины», — пишет издание.

Девушка опубликовала кадры с отдыха в социальных сетях. В постах она называла себя «человеком мира» и добавляла, что у нее есть паспорт Украины. Также заявила, что не разбирается в политике, не смотрит и не читает новости.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С украинского курорта Драгобрат в Карпатах служба безопасности Украины (СБУ) выдворила блогера из России Алину Маслову. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «23-летняя блогер Алина Маслова из Москвы приехала на курорт с семьей. Ее приезд вызвал возмущения в украинских соцсетях, после чего Масловой занялась СБУ, и ее выдворили с Украины», — пишет издание. Девушка опубликовала кадры с отдыха в социальных сетях. В постах она называла себя «человеком мира» и добавляла, что у нее есть паспорт Украины. Также заявила, что не разбирается в политике, не смотрит и не читает новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...