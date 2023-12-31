ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь

01 января 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли центр Донецка в ночь на Новый год Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР). «В центре Донецка из-за обстрела ВСУ есть жертвы. Количество уточняется», — передает ТАСС сообщение оперативных служб ДНР. Военкор Георгий Медведев рассказал в своем telegram-канале о том, что Донецке погиб военный корреспондент и есть раненые журналисты. Информация уточняется.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР). «В центре Донецка из-за обстрела ВСУ есть жертвы. Количество уточняется», — передает ТАСС сообщение оперативных служб ДНР. Военкор Георгий Медведев рассказал в своем telegram-канале о том, что Донецке погиб военный корреспондент и есть раненые журналисты. Информация уточняется.