31 декабря 2023

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, донецк, последствия, днр, ск
ВСУ обстреляли центр Донецка в ночь на Новый год Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В центре Донецка из-за обстрела ВСУ есть жертвы. Количество уточняется», — передает ТАСС сообщение оперативных служб ДНР.

Военкор Георгий Медведев рассказал в своем telegram-канале о том, что Донецке погиб военный корреспондент и есть раненые журналисты. Информация уточняется.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР). «В центре Донецка из-за обстрела ВСУ есть жертвы. Количество уточняется», — передает ТАСС сообщение оперативных служб ДНР. Военкор Георгий Медведев рассказал в своем telegram-канале о том, что Донецке погиб военный корреспондент и есть раненые журналисты. Информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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