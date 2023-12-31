Пушилин раскрыл число раненых при обстреле Донецка в новогоднюю ночь

Денис Пушилин заявил о семи пострадавших при обстреле Донецка
От обстрела Вооруженных сил Украины Донецка пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка. По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — заявил Денис Пушилин.
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