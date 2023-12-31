31 декабря 2023

Пушилин раскрыл число раненых при обстреле Донецка в новогоднюю ночь

Пушилин: от обстрела ВСУ пострадали семь человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин заявил о семи пострадавших при обстреле Донецка Фото:

От обстрела Вооруженных сил Украины Донецка пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка. По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — заявил Денис Пушилин.

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От обстрела Вооруженных сил Украины Донецка пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка. По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — заявил Денис Пушилин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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