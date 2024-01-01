Во Львове сгорел музей главаря Украинской повстанческой армии* Шухевича

01 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Также сгорел университет в Дублинах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Львове начался пожар в музей главаря Украинской повстанческой армии (УПА) (экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича на Белогорще. Здание сгорело. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый в своем telegram-канале. «В музей Романа Шухевича на Белогорще», — пишет Садовый на канале. Он добавил, что также сгорел университет в Дубленах. Век назад там учился идеолог Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степан Бандера. Ранее ВСУ сообщили об ударах по портам в городе Одесса. На объекте произошел пожар. По словам представителя оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк, пожар удалось потушить. Также начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году на Украине было повреждено 63% энергетических объектов, передает RT.

Во Львове начался пожар в музей главаря Украинской повстанческой армии (УПА) (экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича на Белогорще. Здание сгорело. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый в своем telegram-канале. «В музей Романа Шухевича на Белогорще», — пишет Садовый на канале. Он добавил, что также сгорел университет в Дубленах. Век назад там учился идеолог Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степан Бандера. Ранее ВСУ сообщили об ударах по портам в городе Одесса. На объекте произошел пожар. По словам представителя оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк, пожар удалось потушить. Также начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году на Украине было повреждено 63% энергетических объектов, передает RT.