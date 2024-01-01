В ВСУ сообщили об ударах по портам Одессы

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В порте Одессы произошел пожар из-за нанесенного удара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе объект портовой инфраструктуры получили повреждения. Там произошел пожар. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

«Под угрозой оказалась портовая инфраструктура [в Одессе]. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», — передает телеканал «Рада» слова Гуменюк. Она добавила, что на этом объекте произошел пожар, но его получилось быстро потушить.

Ранее сообщалось, что в Одесской области и Одессе продолжают раздаваться взрывы. В новогоднюю ночь воздушная тревога в городе длилась свыше 3,5 часов. Также взрывы прогремели в Черкассах, Харькове и Львове. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе произошло не менее шести взрывов.

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В Одессе объект портовой инфраструктуры получили повреждения. Там произошел пожар. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. «Под угрозой оказалась портовая инфраструктура [в Одессе]. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», — передает телеканал «Рада» слова Гуменюк. Она добавила, что на этом объекте произошел пожар, но его получилось быстро потушить. Ранее сообщалось, что в Одесской области и Одессе продолжают раздаваться взрывы. В новогоднюю ночь воздушная тревога в городе длилась свыше 3,5 часов. Также взрывы прогремели в Черкассах, Харькове и Львове. По словам главы Харькова Игоря Терехова, в городе произошло не менее шести взрывов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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