В Японии объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения

01 января 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Цунами ожидается в префектуре Исикава Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Японии в префектуре Исикава приближаются высокие волны. Жителей проинформировали о возможном цунами, которое повлекло за собой ранее произошедшее землетрясение. Его магнитуда составила 7,6 баллов. Об этом сообщает метеорологическое управление государства. «К побережью приближаются очень высокие волны. Немедленно эвакуируйтесь», — говорится на сайте . Отмечается, что возможны неоднократные удары волн. Их высота может составить пять метров. Также метеорологическое управление рекомендует жителям не приближаться к устьям рек и побережьям, которые могут выйти из берегов. Цунами за собой повлекло землетрясение. Оно произошло в районе префектуры Исикава. Его магнитуда составила 7,6 баллов. Интенсивность толчков зафиксирована на отметке в 7 баллов. Ранее на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой от 5,0 и до 7,7 баллов. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) отметил, что далее ожидается цунами. Сейсмологи предположили, что высота волн может быть опасной для жизни человека. Позже из-за этого землетрясения угроза цунами была объявлена в Японии. Служба рекомендовала эвакуировать такие прибрежные районы островов, как Хонсю, Мияко, Сикоку и Кюсю, передает RT.

В Японии в префектуре Исикава приближаются высокие волны. Жителей проинформировали о возможном цунами, которое повлекло за собой ранее произошедшее землетрясение. Его магнитуда составила 7,6 баллов. Об этом сообщает метеорологическое управление государства. «К побережью приближаются очень высокие волны. Немедленно эвакуируйтесь», — говорится на сайте. Отмечается, что возможны неоднократные удары волн. Их высота может составить пять метров. Также метеорологическое управление рекомендует жителям не приближаться к устьям рек и побережьям, которые могут выйти из берегов. Цунами за собой повлекло землетрясение. Оно произошло в районе префектуры Исикава. Его магнитуда составила 7,6 баллов. Интенсивность толчков зафиксирована на отметке в 7 баллов. Ранее на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой от 5,0 и до 7,7 баллов. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) отметил, что далее ожидается цунами. Сейсмологи предположили, что высота волн может быть опасной для жизни человека. Позже из-за этого землетрясения угроза цунами была объявлена в Японии. Служба рекомендовала эвакуировать такие прибрежные районы островов, как Хонсю, Мияко, Сикоку и Кюсю, передает RT.