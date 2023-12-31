Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила благодарность жителям округа за письма к Новому году. Накануне праздников она получила в свой адрес множество писем, открыток, рисунков. «Дорогие земляки, получила поздравления с Новым годом, прочитала все письма, открытки, сообщения. Ваше внимание — самый лучший подарок», — отметила Комарова в своем telegram-канале. Юные югорчане прислали главе региона рисунки, которые Комарова разместила в своем информационном канале. Губернатор подчеркнула, что добрые пожелания создали новогоднее настроение. Ранее URA.RU писало, что Комарова поздравила жителей ХМАО и Президента России Владимира Путина с Новым годом. Она пожелала югорчанам встречать праздник со всей семьей.