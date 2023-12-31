31 декабря 2023
30 декабря 2023

Губернатор Комарова поблагодарила жителей ХМАО за письма к Новому году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова почитала все адресованные ей новогодние послания югорчан Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила благодарность жителям округа за письма к Новому году. Накануне праздников она получила в свой адрес множество писем, открыток, рисунков.

«Дорогие земляки, получила поздравления с Новым годом, прочитала все письма, открытки, сообщения. Ваше внимание — самый лучший подарок», — отметила Комарова в своем telegram-канале.

Юные югорчане прислали главе региона рисунки, которые Комарова разместила в своем информационном канале. Губернатор подчеркнула, что добрые пожелания создали новогоднее настроение.

Ранее URA.RU писало, что Комарова поздравила жителей ХМАО и Президента России Владимира Путина с Новым годом. Она пожелала югорчанам встречать праздник со всей семьей.

Послания от жителей Югры, адресованные губернатору ХМАО Наталье Комаровой
Послания от жителей Югры, адресованные губернатору ХМАО Наталье Комаровой

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила благодарность жителям округа за письма к Новому году. Накануне праздников она получила в свой адрес множество писем, открыток, рисунков. «Дорогие земляки, получила поздравления с Новым годом, прочитала все письма, открытки, сообщения. Ваше внимание — самый лучший подарок», — отметила Комарова в своем telegram-канале. Юные югорчане прислали главе региона рисунки, которые Комарова разместила в своем информационном канале. Губернатор подчеркнула, что добрые пожелания создали новогоднее настроение. Ранее URA.RU писало, что Комарова поздравила жителей ХМАО и Президента России Владимира Путина с Новым годом. Она пожелала югорчанам встречать праздник со всей семьей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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