В Японии произошло цунами. Видео

01 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Высота волн при цунами достигла пять метров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Японии в префектуре Исикава произошло цунами. Волны достигли высоты в пять метров. Об этом сообщает метеорологическое управление государства. «Волны цунами высотой до 5 метров достигли регионов на западном побережье Японии», — передает служба. Об этом говорится на ее сайте . Ранее метеорологическое управление объявило об угрозе цунами и попросила жителей эвакуироваться. Землетрясение, которое произошло раньше, повлекло за собой это цунами. Магнитуда толчков составляла 7,6 баллов. Землетрясение пришло с Филиппин. Там было зафиксировано сразу три случая. Их магнитуда составила от 7,5 до 7,7 баллов, передает «Национальная служба новостей».

В Японии в префектуре Исикава произошло цунами. Волны достигли высоты в пять метров. Об этом сообщает метеорологическое управление государства. «Волны цунами высотой до 5 метров достигли регионов на западном побережье Японии», — передает служба. Об этом говорится на ее сайте. Ранее метеорологическое управление объявило об угрозе цунами и попросила жителей эвакуироваться. Землетрясение, которое произошло раньше, повлекло за собой это цунами. Магнитуда толчков составляла 7,6 баллов. Землетрясение пришло с Филиппин. Там было зафиксировано сразу три случая. Их магнитуда составила от 7,5 до 7,7 баллов, передает «Национальная служба новостей».