В Японии произошло цунами. Видео

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Высота волн при цунами достигла пять метров Фото:

В Японии в префектуре Исикава произошло цунами. Волны достигли высоты в пять метров. Об этом сообщает метеорологическое управление государства.

«Волны цунами высотой до 5 метров достигли регионов на западном побережье Японии», — передает служба. Об этом говорится на ее сайте.

Ранее метеорологическое управление объявило об угрозе цунами и попросила жителей эвакуироваться. Землетрясение, которое произошло раньше, повлекло за собой это цунами. Магнитуда толчков составляла 7,6 баллов. Землетрясение пришло с Филиппин. Там было зафиксировано сразу три случая. Их магнитуда составила от 7,5 до 7,7 баллов, передает «Национальная служба новостей».

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В Японии в префектуре Исикава произошло цунами. Волны достигли высоты в пять метров. Об этом сообщает метеорологическое управление государства. «Волны цунами высотой до 5 метров достигли регионов на западном побережье Японии», — передает служба. Об этом говорится на ее сайте. Ранее метеорологическое управление объявило об угрозе цунами и попросила жителей эвакуироваться. Землетрясение, которое произошло раньше, повлекло за собой это цунами. Магнитуда толчков составляла 7,6 баллов. Землетрясение пришло с Филиппин. Там было зафиксировано сразу три случая. Их магнитуда составила от 7,5 до 7,7 баллов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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