В Японии в префектуре Исикава произошло цунами. Волны достигли высоты в пять метров. Об этом сообщает метеорологическое управление государства.
«Волны цунами высотой до 5 метров достигли регионов на западном побережье Японии», — передает служба. Об этом говорится на ее
Ранее метеорологическое управление объявило об угрозе цунами и попросила жителей эвакуироваться. Землетрясение, которое произошло раньше, повлекло за собой это цунами. Магнитуда толчков составляла 7,6 баллов. Землетрясение пришло с Филиппин. Там было зафиксировано сразу три случая. Их магнитуда составила от 7,5 до 7,7 баллов, передает «Национальная служба новостей».
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