На Сахалине объявлена угроза цунами, проводится эвакуация

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Пресс-конференция в главном управлении МЧС. Курган, мчс
В МЧС попросили жителей сохранять спокойствие Фото:
новость из сюжета
На Дальнем Востоке объявлена угроза цунами

Угроза цунами объявлена на Сахалине местным ГУ МЧС. Об этом сообщает само ведомство. Проводится эвакуация населения в безопасные места.

«Объявлена тревога цунами!» — сообщает ГУ МЧС в своем telegram-канале. Эвакуация населения проводится в безопасные места. В ведомстве попросили жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями с громкоговорителей.

Ранее цунами произошло в Японии. Жителей проинформировали о землетрясении. Его магнитуда составила 7,6 баллов.

Обновлено 14:29: в настоящий момент эвакуация жителей Сахалина не проводится, уточнили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там подчеркнули, что высота волны не несет угрозы для жизни.

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Угроза цунами объявлена на Сахалине местным ГУ МЧС. Об этом сообщает само ведомство. Проводится эвакуация населения в безопасные места. «Объявлена тревога цунами!» — сообщает ГУ МЧС в своем telegram-канале. Эвакуация населения проводится в безопасные места. В ведомстве попросили жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями с громкоговорителей. Ранее цунами произошло в Японии. Жителей проинформировали о землетрясении. Его магнитуда составила 7,6 баллов. Обновлено 14:29: в настоящий момент эвакуация жителей Сахалина не проводится, уточнили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там подчеркнули, что высота волны не несет угрозы для жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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