На Сахалине объявлена угроза цунами, проводится эвакуация

Угроза цунами объявлена на Сахалине местным ГУ МЧС. Об этом сообщает само ведомство. Проводится эвакуация населения в безопасные места.
«Объявлена тревога цунами!» — сообщает ГУ МЧС в своем telegram-канале. Эвакуация населения проводится в безопасные места. В ведомстве попросили жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями с громкоговорителей.
Ранее цунами произошло в Японии. Жителей проинформировали о землетрясении. Его магнитуда составила 7,6 баллов.
Обновлено 14:29: в настоящий момент эвакуация жителей Сахалина не проводится, уточнили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там подчеркнули, что высота волны не несет угрозы для жизни.
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