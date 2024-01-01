На Сахалине объявлена угроза цунами, проводится эвакуация

01 января 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

В МЧС попросили жителей сохранять спокойствие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На Дальнем Востоке объявлена угроза цунами Угроза цунами объявлена на Сахалине местным ГУ МЧС. Об этом сообщает само ведомство. Проводится эвакуация населения в безопасные места. «Объявлена тревога цунами!» — сообщает ГУ МЧС в своем telegram-канале. Эвакуация населения проводится в безопасные места. В ведомстве попросили жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями с громкоговорителей. Ранее цунами произошло в Японии. Жителей проинформировали о землетрясении. Его магнитуда составила 7,6 баллов. Обновлено 14:29: в настоящий момент эвакуация жителей Сахалина не проводится, уточнили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там подчеркнули, что высота волны не несет угрозы для жизни.

Угроза цунами объявлена на Сахалине местным ГУ МЧС. Об этом сообщает само ведомство. Проводится эвакуация населения в безопасные места. «Объявлена тревога цунами!» — сообщает ГУ МЧС в своем telegram-канале. Эвакуация населения проводится в безопасные места. В ведомстве попросили жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями с громкоговорителей. Ранее цунами произошло в Японии. Жителей проинформировали о землетрясении. Его магнитуда составила 7,6 баллов. Обновлено 14:29: в настоящий момент эвакуация жителей Сахалина не проводится, уточнили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там подчеркнули, что высота волны не несет угрозы для жизни.