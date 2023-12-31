31 декабря 2023

Власти Перми дали старт реконструкции набережной до Мотовилихинских заводов

В Перми капремонт и продление набережной Камы обойдется в 1,9 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, набережная реки кама
Набережная будет обустроена вплоть до промзоны Фото:

Власти Перми объявили поиск подрядчиков для обустройства набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Также в планах капитально отремонтировать берегоукрепительные сооружения на этом отрезке. Потратить на работы готовы более 1,94 млрд рублей, следует из конкурсной документации.

«Обустройство Набережной реки Камы от ТЦ „Речник“ до территории ООО „Мотовилихинские заводы“. Стоимость 1 352 282 274 рублей», — указано на сайте закупок Перми. Капремонт берегоукрепления обойдется в 591 691 327 рублей.

Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». У потенциальных подрядчиков есть месяц для подачи заявок. Пермские власти в августе объявили о выпуске 500 млн рублей облигаций. Эти деньги планировалось потратить на ремонт набережной от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов.

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Власти Перми объявили поиск подрядчиков для обустройства набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Также в планах капитально отремонтировать берегоукрепительные сооружения на этом отрезке. Потратить на работы готовы более 1,94 млрд рублей, следует из конкурсной документации. «Обустройство Набережной реки Камы от ТЦ „Речник“ до территории ООО „Мотовилихинские заводы“. Стоимость 1 352 282 274 рублей», — указано на сайте закупок Перми. Капремонт берегоукрепления обойдется в 591 691 327 рублей. Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». У потенциальных подрядчиков есть месяц для подачи заявок. Пермские власти в августе объявили о выпуске 500 млн рублей облигаций. Эти деньги планировалось потратить на ремонт набережной от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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