Пермские власти раскрыли, сколько готовы заплатить жителям за их деньги

Пермские власти будут размещать облигации по ключевой ставке

Облигации выгодны и жителям, и бюджету, считает Ольга Антипина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Облигации, которые планируют выпустить власти Пермского края, будут размещаться по ключевой ставке, которая на сегодня составляет 13% годовых. Об этом рассказала 19 сентября на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре первый вице-премьер Ольга Антипина, передает корреспондент URA.RU. Власти планирует выпустить 500 млн облигаций для реализации проекта «Зеленое кольцо».

«Облигации мы можем выпустить под любой процент. Наше предположение, наши расчеты — это ключевая ставка. Мы хотим выпустить облигации по ключевой ставке», — отметила Антипина.

Вопрос, зачем власти привлекают средства жителей, хотя есть возможность привлекать казначейские кредиты из бюджета РФ под 3%, задала депутат Вероника Куликова. Она отметила, что не понимает, почему облигации выгодны для края и для жителей.

Ольга Антипина пояснила ей, что казначейские (инфраструктурные) кредиты — хороший инструмент. Но лимиты на них очень ограничены. К тому же взять такой кредит можно только на те проекты, которые прописаны в нормативной базе. И реализации проектов типа «Зеленого кольца» в списке нет. Другим вариантом мог быть стать коммерческий кредит, но его можно взять по ставке «ключевая +1%». Это, во-первых, обойдется бюджету дороже. Во-вторых, банки неохотно идут на такие условия — «особенно в сегодняшних реалиях», подчеркнула Ольга Антипина.

Жителям механизм облигаций тоже, по ее мнению, выгоден. Они могут размещать сумму от 1000 рублей, получать доходы ежеквартально и в любой момент вернуть вложенные деньги. «Поэтому мы считаем, что это выгодно и для населения, и для нас», — отметила Ольга Антипина.

Пермские власти объявили о выпуске 500 млн рублей облигаций в августе. На эти деньги власти намерены отремонтировать участок набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» в рамках проекта «Зеленое кольцо