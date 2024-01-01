В Хабаровском крае объявили угрозу цунами

Жителей просят сохранять спокойствие, несмотря на угрозу цунами
новость из сюжетаНа Дальнем Востоке объявлена угроза цунами
Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае. Об этом сообщает местное МЧС. Жителей просят сохранять спокойствие.
«В Хабаровском крае объявлена тревога „Цунами“» — сообщает местное МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что подъем воды может достигать 33 сантиметров. Жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее угрозу цунами объявляли во Владивостоке и Находке. В Приморском городе, по сообщению администрации, волна прошла практически незаметно.
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