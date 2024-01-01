В Хабаровском крае объявили угрозу цунами

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Жителей просят сохранять спокойствие, несмотря на угрозу цунами Фото:
новость из сюжета
На Дальнем Востоке объявлена угроза цунами

Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае. Об этом сообщает местное МЧС. Жителей просят сохранять спокойствие.

«В Хабаровском крае объявлена тревога „Цунами“» — сообщает местное МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что подъем воды может достигать 33 сантиметров. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее угрозу цунами объявляли во Владивостоке и Находке. В Приморском городе, по сообщению администрации, волна прошла практически незаметно.

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Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае. Об этом сообщает местное МЧС. Жителей просят сохранять спокойствие. «В Хабаровском крае объявлена тревога „Цунами“» — сообщает местное МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что подъем воды может достигать 33 сантиметров. Жителей просят сохранять спокойствие. Ранее угрозу цунами объявляли во Владивостоке и Находке. В Приморском городе, по сообщению администрации, волна прошла практически незаметно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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