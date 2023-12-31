31 декабря 2023
30 декабря 2023

Снегопад осложнил движение на участке трассы М-5 в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, погода, мерседес, автомобиль, снегопад, климат, автотранспорт
Усилившийся снег создает проблемы для водителей на трассе М-5 в Ашинском районе Фото:

Затруднения в движении начались 1 января на трассе М-5 в Ашинском районе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. Водителей просят отказаться от поездок по этому маршруту.

«Ну участке 1575-1576 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) из-за снега наблюдаются небольшие затруднения в движении. Экипажи ДПС и дорожная техника работают. Уважаемые водители, по возможности просим отказаться от поездок в данном направлении», — предупредили в пресс-службе ведомства.

Снег в Ашинском районе идет с утра, постепенно усиливаясь. В ночь на 2 января в регионе ожидается также усиление ветра и метели на фоне резкого похолодания до минус 25 градусов.

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Затруднения в движении начались 1 января на трассе М-5 в Ашинском районе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. Водителей просят отказаться от поездок по этому маршруту. «Ну участке 1575-1576 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) из-за снега наблюдаются небольшие затруднения в движении. Экипажи ДПС и дорожная техника работают. Уважаемые водители, по возможности просим отказаться от поездок в данном направлении», — предупредили в пресс-службе ведомства. Снег в Ашинском районе идет с утра, постепенно усиливаясь. В ночь на 2 января в регионе ожидается также усиление ветра и метели на фоне резкого похолодания до минус 25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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