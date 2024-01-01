ВСУ в первые часы нового года обстреляли Сватово и Лисичанск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ночного обстрела Донецка ДНР. Донецк ДНР, последствия, донецкая народная республика, донецк, осколки, град, разрушения, выбитые стекла, обстрел
ВСУ пытались запугать мирных жителей, ведя беспорядочные обстрелы, сообщили власти Сватово и Лисичанска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины обстреляла Сватово и Лисичанск в первые часы 2024 года. Об этом сообщили региональные власти.

«В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово», — передает telegram-канал администрации Сватовского муниципального округа ЛНР. Уточняется, что ВСУ уничтожили дом, пострадала гражданская инфрастуктура. Всего обстрелов было двое. В администрации отметили, что ВСУ вели беспорядочный огонь с одной целью — запугать мирных жителей.

Об обстрелах сообщили также и власти Лисичанска. «Город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В 00:40 улицы озаряли разрывы снарядов», — передает администрация города в своем telegram-канале. Никто из мирных жителей не пострадал.

Также ВСУ нанесли удар по Донецку в первые минуты нового года. Сообщалось о жертвах. Украинские военные запустили десятки ракет. После этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ответного удара России, пишет RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Украины обстреляла Сватово и Лисичанск в первые часы 2024 года. Об этом сообщили региональные власти. «В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово», — передает telegram-канал администрации Сватовского муниципального округа ЛНР. Уточняется, что ВСУ уничтожили дом, пострадала гражданская инфрастуктура. Всего обстрелов было двое. В администрации отметили, что ВСУ вели беспорядочный огонь с одной целью — запугать мирных жителей. Об обстрелах сообщили также и власти Лисичанска. «Город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В 00:40 улицы озаряли разрывы снарядов», — передает администрация города в своем telegram-канале. Никто из мирных жителей не пострадал. Также ВСУ нанесли удар по Донецку в первые минуты нового года. Сообщалось о жертвах. Украинские военные запустили десятки ракет. После этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ответного удара России, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...