ВСУ в первые часы нового года обстреляли Сватово и Лисичанск

01 января 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались запугать мирных жителей, ведя беспорядочные обстрелы, сообщили власти Сватово и Лисичанска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины обстреляла Сватово и Лисичанск в первые часы 2024 года. Об этом сообщили региональные власти. «В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово», — передает telegram-канал администрации Сватовского муниципального округа ЛНР. Уточняется, что ВСУ уничтожили дом, пострадала гражданская инфрастуктура. Всего обстрелов было двое. В администрации отметили, что ВСУ вели беспорядочный огонь с одной целью — запугать мирных жителей. Об обстрелах сообщили также и власти Лисичанска. «Город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В 00:40 улицы озаряли разрывы снарядов», — передает администрация города в своем telegram-канале . Никто из мирных жителей не пострадал. Также ВСУ нанесли удар по Донецку в первые минуты нового года. Сообщалось о жертвах. Украинские военные запустили десятки ракет. После этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ответного удара России, пишет RT.

Армия Украины обстреляла Сватово и Лисичанск в первые часы 2024 года. Об этом сообщили региональные власти. «В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово», — передает telegram-канал администрации Сватовского муниципального округа ЛНР. Уточняется, что ВСУ уничтожили дом, пострадала гражданская инфрастуктура. Всего обстрелов было двое. В администрации отметили, что ВСУ вели беспорядочный огонь с одной целью — запугать мирных жителей. Об обстрелах сообщили также и власти Лисичанска. «Город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В 00:40 улицы озаряли разрывы снарядов», — передает администрация города в своем telegram-канале. Никто из мирных жителей не пострадал. Также ВСУ нанесли удар по Донецку в первые минуты нового года. Сообщалось о жертвах. Украинские военные запустили десятки ракет. После этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ответного удара России, пишет RT.