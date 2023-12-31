ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь: что известно

01 января 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Донецк на Новый год Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. URA.RU собрало информацию о произошедшем обстреле, которая известна на данный момент. По данным оперативных служб Донецкой Народной Республики (ДНР) в Донецке из-за обстрела ВСУ есть жертвы. Их количество уточняется.

Военкор Георгий Медведев рассказал в своем telegram-канале о том, что в Донецке погиб военный корреспондент и есть раненые журналисты.

По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в новогоднюю ночь выпустили сначала 20 ракет РСЗО по центру Донецка. Затем еще 15 ракет попали по Кураховке в Донецке.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела ВСУ были ранены семь человек.

Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подвергся центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. Пострадала гостиница «Донбасс Палас».

По данным военкора Бориса Рожина в Донецке при обстреле пострадал Детский развлекательный центр.

URA.RU направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. URA.RU собрало информацию о произошедшем обстреле, которая известна на данный момент.