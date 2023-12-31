31 декабря 2023

ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь: что известно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, осколки, обстрел
ВСУ обстреляли Донецк на Новый год Фото:

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. URA.RU собрало информацию о произошедшем обстреле, которая известна на данный момент.

  • По данным оперативных служб Донецкой Народной Республики (ДНР) в Донецке из-за обстрела ВСУ есть жертвы. Их количество уточняется.
  • Военкор Георгий Медведев рассказал в своем telegram-канале о том, что в Донецке погиб военный корреспондент и есть раненые журналисты.
  • По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в новогоднюю ночь выпустили сначала 20 ракет РСЗО по центру Донецка. Затем еще 15 ракет попали по Кураховке в Донецке.
  • Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела ВСУ были ранены семь человек.
  • Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подвергся центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. Пострадала гостиница «Донбасс Палас».
  • По данным военкора Бориса Рожина в Донецке при обстреле пострадал Детский развлекательный центр.
  • URA.RU направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. URA.RU собрало информацию о произошедшем обстреле, которая известна на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...