В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов задерживается вылет самолета в Казань

Самолет из ХМАО в Татарстан задержан по техническим причинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов перенесен вылет самолета в Казань. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU сообщили, что воздушное судно задерживается по техническим причинам.

«Рейс авиакомпании „РусЛайн“ Ханты-Мансийск — Казань перенесен с 16:50 на 21:40. Вылет задерживается по техническим причинам», — уточнили в справочной аэропорта.

Самолет, который отправиться в Татарстан, должен прибыть в Ханты-Мансийск из Санкт-Петербурга, но из северной столицы он еще не вылетел. По информации от справочной, воздушное судно задержали в Пулково (Санкт-петербург) до 18 часов.

Ранее URA.RU писало, что рейс из ХМАО в Тюмень задержали почти на 16 часов. Перенос рейса был связан со сложными погодными условиями в аэропорту Нижневартовска.