31 декабря 2023

В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов задерживается вылет самолета в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, воздушное судно, самолет на стоянке
Самолет из ХМАО в Татарстан задержан по техническим причинам Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов перенесен вылет самолета в Казань. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU сообщили, что воздушное судно задерживается по техническим причинам.

«Рейс авиакомпании „РусЛайн“ Ханты-Мансийск — Казань перенесен с 16:50 на 21:40. Вылет задерживается по техническим причинам», — уточнили в справочной аэропорта.

Самолет, который отправиться в Татарстан, должен прибыть в Ханты-Мансийск из Санкт-Петербурга, но из северной столицы он еще не вылетел. По информации от справочной, воздушное судно задержали в Пулково (Санкт-петербург) до 18 часов.

Ранее URA.RU писало, что рейс из ХМАО в Тюмень задержали почти на 16 часов. Перенос рейса был связан со сложными погодными условиями в аэропорту Нижневартовска.

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В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов перенесен вылет самолета в Казань. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU сообщили, что воздушное судно задерживается по техническим причинам. «Рейс авиакомпании „РусЛайн“ Ханты-Мансийск — Казань перенесен с 16:50 на 21:40. Вылет задерживается по техническим причинам», — уточнили в справочной аэропорта. Самолет, который отправиться в Татарстан, должен прибыть в Ханты-Мансийск из Санкт-Петербурга, но из северной столицы он еще не вылетел. По информации от справочной, воздушное судно задержали в Пулково (Санкт-петербург) до 18 часов. Ранее URA.RU писало, что рейс из ХМАО в Тюмень задержали почти на 16 часов. Перенос рейса был связан со сложными погодными условиями в аэропорту Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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