Рейс Utair из Нижневартовска в Тюмень задержан почти на 16 часов. Скрин

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Задержка рейса вызвана плохой погодой в Нижневартовске Фото:

Вылет самолета авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень задержан. Прибытие рейса планировалось 30 декабря в 01:40, но время прилета воздушного судна перенесено на 17:30. Общая задержка составила 15 часов 50 минут. Информация подтверждается на онлайн-табло тюменского аэропорта.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 30 декабря задержан. Плановое время прилета в 01:40 30 декабря 2023 года. Фактическое время прилета — 30 декабря 2023 года в 17:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта Рощино.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Рощино за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса связан со сложными погодными условиями в аэропорту Нижневартовска.

Синоптики сообщали, что на Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск надвигается циклон, который в последние дни уходящего года принесет обильные снегопады. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил корреспонденту URA.RU, что 29—30 декабря выпадет 20-25 сантиметров снега и сразу ударят морозы.

Информация о рейсе Нижневартовск — Тюмень на онлайн-табло Рощино
Информация о рейсе Нижневартовск — Тюмень на онлайн-табло Рощино

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Вылет самолета авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень задержан. Прибытие рейса планировалось 30 декабря в 01:40, но время прилета воздушного судна перенесено на 17:30. Общая задержка составила 15 часов 50 минут. Информация подтверждается на онлайн-табло тюменского аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 30 декабря задержан. Плановое время прилета в 01:40 30 декабря 2023 года. Фактическое время прилета — 30 декабря 2023 года в 17:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта Рощино. Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Рощино за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса связан со сложными погодными условиями в аэропорту Нижневартовска. Синоптики сообщали, что на Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск надвигается циклон, который в последние дни уходящего года принесет обильные снегопады. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил корреспонденту URA.RU, что 29—30 декабря выпадет 20-25 сантиметров снега и сразу ударят морозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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