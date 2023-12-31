31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Челябинске силовики проверяют информацию о нападении на участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Ночь" полиции Курчатовского района. Челябинск, дверь, участковый, подъезд, полиция, ночь, силовики
Полицейские проверят информацию об инциденте в одном из дворов на АМЗ Фото:

В Челябинске полиция проверяет данные о нападении группы молодых людей на участников СВО. Об этом сообщили в ГУ МВД по области 1 января.

«Сотрудникам областного аппарата, а также руководству челябинского УМВД поручено детально провести работу по выяснению всех обстоятельств. Если подтвердится информация о том, что вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции челябинцы подверглись нападению, к нарушителям примут меры реагирования», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.

По предварительной информации, инцидент произошел в одном из дворов Советского района Челябинска. Участниками конфликта стали два вернувшихся с передовой военнослужащих и группа нетрезвых молодых людей, возможно несовершеннолетних. Последние якобы начали оскорблять жен военных матерной бранью, а затем напали на них с палками и перцовыми баллончиками.

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В Челябинске полиция проверяет данные о нападении группы молодых людей на участников СВО. Об этом сообщили в ГУ МВД по области 1 января. «Сотрудникам областного аппарата, а также руководству челябинского УМВД поручено детально провести работу по выяснению всех обстоятельств. Если подтвердится информация о том, что вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции челябинцы подверглись нападению, к нарушителям примут меры реагирования», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. По предварительной информации, инцидент произошел в одном из дворов Советского района Челябинска. Участниками конфликта стали два вернувшихся с передовой военнослужащих и группа нетрезвых молодых людей, возможно несовершеннолетних. Последние якобы начали оскорблять жен военных матерной бранью, а затем напали на них с палками и перцовыми баллончиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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