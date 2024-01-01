Путин предупредил ВСУ о возмездии после ударов по Белгороду

ВС РФ не оставят без ответа обстрел Белгорода ВСУ. В ближайшее время будут наноситься ответные удары. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского.
«Вы обратили внимание, что на следующий день удары наносились [по военной инфраструктуре ВСУ]. И сегодня, и завтра будут наноситься. Они будут пытаться нас запугать, порождая неуверенность в нашей страны. <…> Мы будем наращивать силу ответных ударов. Ни одно такое преступление безнаказанным не останется», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что ВС РФ наносят чувствительные удары по центрам принятия решений на Украине.
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