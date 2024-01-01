Путин предупредил ВСУ о возмездии после ударов по Белгороду

01 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что ответные удары за трагедию в Белгороде продолжатся Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом ВС РФ не оставят без ответа обстрел Белгорода ВСУ. В ближайшее время будут наноситься ответные удары. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «Вы обратили внимание, что на следующий день удары наносились [по военной инфраструктуре ВСУ]. И сегодня, и завтра будут наноситься. Они будут пытаться нас запугать, порождая неуверенность в нашей страны. <…> Мы будем наращивать силу ответных ударов. Ни одно такое преступление безнаказанным не останется», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что ВС РФ наносят чувствительные удары по центрам принятия решений на Украине.

ВС РФ не оставят без ответа обстрел Белгорода ВСУ. В ближайшее время будут наноситься ответные удары. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «Вы обратили внимание, что на следующий день удары наносились [по военной инфраструктуре ВСУ]. И сегодня, и завтра будут наноситься. Они будут пытаться нас запугать, порождая неуверенность в нашей страны. <…> Мы будем наращивать силу ответных ударов. Ни одно такое преступление безнаказанным не останется», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что ВС РФ наносят чувствительные удары по центрам принятия решений на Украине.