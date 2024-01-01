Путин заявил, что Украина не является врагом для России

Враг России — тот, кто пытается разрушить страну, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина для России не является врагом, противник РФ — тот, кто пытается добиться стратегического поражения страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского.
«Сама Украина для нас не враг. А те кто хотят уничтожить российскую государственность, хотят добиться стратегического поражения России, они враги. <…> К сожалению, для нас они пытаются решить руками украинцев свою задачу борьбы с Россией. Однако ситуация на поле боя меняется», — высказался Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
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