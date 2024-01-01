Путин положительно оценил ход СВО

Армия России эффективно внедряет новые военные технологии, что дает ей преимущество в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского, положительно оценив ход спецоперации.
«Современные способы ведения борьбы зависят от того, насколько быстро армия сможет отреагировать [на новые технологии] и внедрить их. У нас это получается все лучше и лучше. Это и есть очень огромное преимущество, которое появляется у наших Вооруженный сил. Так действовать не может никто. Кратно возрастает преимущество. Высших оценок стараемся не давать. Удовлетворительно [оцениваю ход спецоперации]», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
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