Путин положительно оценил ход СВО

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
ВС РФ обладают большим преимуществом, потому что оперативно внедряют новые технологии, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России эффективно внедряет новые военные технологии, что дает ей преимущество в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского, положительно оценив ход спецоперации.

«Современные способы ведения борьбы зависят от того, насколько быстро армия сможет отреагировать [на новые технологии] и внедрить их. У нас это получается все лучше и лучше. Это и есть очень огромное преимущество, которое появляется у наших Вооруженный сил. Так действовать не может никто. Кратно возрастает преимущество. Высших оценок стараемся не давать. Удовлетворительно [оцениваю ход спецоперации]», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

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Армия России эффективно внедряет новые военные технологии, что дает ей преимущество в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского, положительно оценив ход спецоперации. «Современные способы ведения борьбы зависят от того, насколько быстро армия сможет отреагировать [на новые технологии] и внедрить их. У нас это получается все лучше и лучше. Это и есть очень огромное преимущество, которое появляется у наших Вооруженный сил. Так действовать не может никто. Кратно возрастает преимущество. Высших оценок стараемся не давать. Удовлетворительно [оцениваю ход спецоперации]», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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