Путин: Россия разберется с Западом быстрее, чем Запад с Россией

Владимир Путин заявил, что у России есть ресурсы для того, чтобы справиться с Западом
РФ разберется со странами Запада быстрее, чем они с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского.
«Несмотря на то, что [западные элиты] испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
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