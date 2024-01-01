Путин: Россия разберется с Западом быстрее, чем Запад с Россией

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что у России есть ресурсы для того, чтобы справиться с Западом Фото:

РФ разберется со странами Запада быстрее, чем они с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского.

«Несмотря на то, что [западные элиты] испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».

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РФ разберется со странами Запада быстрее, чем они с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «Несмотря на то, что [западные элиты] испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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