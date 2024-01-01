Политика Путин: Россия разберется с Западом быстрее, чем Запад с Россией 01 января 2024 в 17:24 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что у России есть ресурсы для того, чтобы справиться с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU РФ разберется со странами Запада быстрее, чем они с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «Несмотря на то, что [западные элиты] испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». РФ разберется со странами Запада быстрее, чем они с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «Несмотря на то, что [западные элиты] испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям