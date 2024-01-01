Путин: Украина быстро исчерпает западное оружие

Президент России Владимир Путин заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Данные об использовании американских снарядов Вооруженными силами Украины он привел на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.
«Украинская армия тратит пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий. А США производят 14 [тысяч] в месяц», — отметил президент.
По его словам, планируемое увеличение производства до 20 тысяч снарядов в месяц не поможет. «Если тратить по пять тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро, вот оно сейчас и наступает», — указал Путин.
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