Армия и оружие Путин: Украина быстро исчерпает западное оружие 01 января 2024 в 17:41 Размер текста - 17 + Увеличение производства снарядов в США не поможет Украине, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Данные об использовании американских снарядов Вооруженными силами Украины он привел на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского. «Украинская армия тратит пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий. А США производят 14 [тысяч] в месяц», — отметил президент. По его словам, планируемое увеличение производства до 20 тысяч снарядов в месяц не поможет. «Если тратить по пять тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро, вот оно сейчас и наступает», — указал Путин. Президент России Владимир Путин заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Данные об использовании американских снарядов Вооруженными силами Украины он привел на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского. «Украинская армия тратит пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий. А США производят 14 [тысяч] в месяц», — отметил президент. По его словам, планируемое увеличение производства до 20 тысяч снарядов в месяц не поможет. «Если тратить по пять тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро, вот оно сейчас и наступает», — указал Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям