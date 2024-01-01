Путин: Украина быстро исчерпает западное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Увеличение производства снарядов в США не поможет Украине, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Данные об использовании американских снарядов Вооруженными силами Украины он привел на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.

«Украинская армия тратит пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий. А США производят 14 [тысяч] в месяц», — отметил президент.

По его словам, планируемое увеличение производства до 20 тысяч снарядов в месяц не поможет. «Если тратить по пять тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро, вот оно сейчас и наступает», — указал Путин.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил о скором исчерпании западных вооружений, поступающих на Украину. Данные об использовании американских снарядов Вооруженными силами Украины он привел на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского. «Украинская армия тратит пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий. А США производят 14 [тысяч] в месяц», — отметил президент. По его словам, планируемое увеличение производства до 20 тысяч снарядов в месяц не поможет. «Если тратить по пять тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро, вот оно сейчас и наступает», — указал Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...