31 декабря 2023

На амурской дочке «Курганмашзавода» слесарям готовы платить до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «560 БТРЗ» занимается ремонтом БМП (архивное фото) Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На бронетанковом ремонтном предприятии из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», слесарям платят до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил и. о. исполнительного директора АО «560 БТРЗ» Андрей Дорничев.

«Работники, которые перерабатывают и стремятся к выполнению плана, зарабатывают достаточно много. Слесари, например, получают зарплату 150-200 тысяч рублей», — рассказал Дорничев в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда».

На предприятии, занимающемся ремонтом и модернизацией БМП, набирают слесарей бронемашин, слесарей механосборочных работ. Также требуются водители-испытатели, токари, электрики и инженеры-конструкторы.

Ранее URA.RU писало, что на пермский завод, который купил производитель ракет «Курганприбор», ищут испытателей. Работникам готовы платить на машзаводе имени Дзержинского более 49 тысяч рублей.

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На бронетанковом ремонтном предприятии из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», слесарям платят до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил и. о. исполнительного директора АО «560 БТРЗ» Андрей Дорничев. «Работники, которые перерабатывают и стремятся к выполнению плана, зарабатывают достаточно много. Слесари, например, получают зарплату 150-200 тысяч рублей», — рассказал Дорничев в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда». На предприятии, занимающемся ремонтом и модернизацией БМП, набирают слесарей бронемашин, слесарей механосборочных работ. Также требуются водители-испытатели, токари, электрики и инженеры-конструкторы. Ранее URA.RU писало, что на пермский завод, который купил производитель ракет «Курганприбор», ищут испытателей. Работникам готовы платить на машзаводе имени Дзержинского более 49 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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