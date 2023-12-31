На амурской дочке «Курганмашзавода» слесарям готовы платить до 200 тысяч рублей

На бронетанковом ремонтном предприятии из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», слесарям платят до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил и. о. исполнительного директора АО «560 БТРЗ» Андрей Дорничев.
«Работники, которые перерабатывают и стремятся к выполнению плана, зарабатывают достаточно много. Слесари, например, получают зарплату 150-200 тысяч рублей», — рассказал Дорничев в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда».
На предприятии, занимающемся ремонтом и модернизацией БМП, набирают слесарей бронемашин, слесарей механосборочных работ. Также требуются водители-испытатели, токари, электрики и инженеры-конструкторы.
Ранее URA.RU писало, что на пермский завод, который купил производитель ракет «Курганприбор», ищут испытателей. Работникам готовы платить на машзаводе имени Дзержинского более 49 тысяч рублей.
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