На пермском оборонном заводе, который выкупил «Курганприбор», ищут испытателей

01 января 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Испытателям на машзаводе Перми готовы платить от 49 тысяч рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который был продан предприятию «Курганприбор», набирает на работу испытателей с опытом работы. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: испытатель с опытом работы от одного до трех лет. Требования: среднее техническое, высшее техническое образование. Заработная плата от 49 300 рублей на руки», — указано в объявлении. Ранее URA.RU писало, что машзавод из Перми перешел в собственность «Курганприбора». В рамках купли-продажи оборонное предприятие, принадлежащее семье сенатора Сергея Муратова, перевело 725 миллионов рублей. По данным источников агентства, передача имущества начнется после новогодних праздников.

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который был продан предприятию «Курганприбор», набирает на работу испытателей с опытом работы. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: испытатель с опытом работы от одного до трех лет. Требования: среднее техническое, высшее техническое образование. Заработная плата от 49 300 рублей на руки», — указано в объявлении. Ранее URA.RU писало, что машзавод из Перми перешел в собственность «Курганприбора». В рамках купли-продажи оборонное предприятие, принадлежащее семье сенатора Сергея Муратова, перевело 725 миллионов рублей. По данным источников агентства, передача имущества начнется после новогодних праздников.