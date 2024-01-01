На пермском оборонном заводе, который выкупил «Курганприбор», ищут испытателей

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Виды города и жанр. Пермь, виды города, завод дзержинского
Испытателям на машзаводе Перми готовы платить от 49 тысяч рублей Фото:

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который был продан предприятию «Курганприбор», набирает на работу испытателей с опытом работы. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter.

«ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: испытатель с опытом работы от одного до трех лет. Требования: среднее техническое, высшее техническое образование. Заработная плата от 49 300 рублей на руки», — указано в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что машзавод из Перми перешел в собственность «Курганприбора». В рамках купли-продажи оборонное предприятие, принадлежащее семье сенатора Сергея Муратова, перевело 725 миллионов рублей. По данным источников агентства, передача имущества начнется после новогодних праздников.

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Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который был продан предприятию «Курганприбор», набирает на работу испытателей с опытом работы. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: испытатель с опытом работы от одного до трех лет. Требования: среднее техническое, высшее техническое образование. Заработная плата от 49 300 рублей на руки», — указано в объявлении. Ранее URA.RU писало, что машзавод из Перми перешел в собственность «Курганприбора». В рамках купли-продажи оборонное предприятие, принадлежащее семье сенатора Сергея Муратова, перевело 725 миллионов рублей. По данным источников агентства, передача имущества начнется после новогодних праздников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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