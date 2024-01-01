В «Столото» рассказали, как долго придется ждать тюменского миллиардера

«Столото»: выигравший «новогодний миллиард» тюменец объявится в течение года

01 января 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Как правило, победители лотереи выходят на связь в течение нескольких месяцев после розыгрыша Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Имя тюменца, который выиграл миллиард в новогоднем розыгрыше «Русского лото», может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото» «По статистике за 2023 год, в первый месяц оформились 67% победителей новогоднего тиража „Русского лото“ с крупными выигрышами. Во второй месяц после проведения новогоднего тиража выигрыши оформили еще 19% победителей, включая миллиардера, в третий — 7%, в четвертый и пятый — по 2%, спустя шесть-семь месяцев свои выигрыши оформили еще 2% миллионеров. Последний из 75-ти победителей-миллионеров „Новогоднего миллиарда“ 2023 оформился аж в декабре», — пояснили URA.RU в «Столото». Долгое время отклика от победителей объясняют тем, что люди обычно долго выбирают способ оформления выигрыша. Здесь главные варианты — отправить документы по почте или спланировать личный визит в Москву. «Известны также случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах», — добавили URA.RU в пресс-службе «Столото». Ранее агентство рассказало, что в новогоднем розыгрыше миллиарда победил билет, купленный в Тюмени. Эта информация прозвучала в прямом эфире телеканала НТВ.

Имя тюменца, который выиграл миллиард в новогоднем розыгрыше «Русского лото», может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото» «По статистике за 2023 год, в первый месяц оформились 67% победителей новогоднего тиража „Русского лото“ с крупными выигрышами. Во второй месяц после проведения новогоднего тиража выигрыши оформили еще 19% победителей, включая миллиардера, в третий — 7%, в четвертый и пятый — по 2%, спустя шесть-семь месяцев свои выигрыши оформили еще 2% миллионеров. Последний из 75-ти победителей-миллионеров „Новогоднего миллиарда“ 2023 оформился аж в декабре», — пояснили URA.RU в «Столото». Долгое время отклика от победителей объясняют тем, что люди обычно долго выбирают способ оформления выигрыша. Здесь главные варианты — отправить документы по почте или спланировать личный визит в Москву. «Известны также случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах», — добавили URA.RU в пресс-службе «Столото». Ранее агентство рассказало, что в новогоднем розыгрыше миллиарда победил билет, купленный в Тюмени. Эта информация прозвучала в прямом эфире телеканала НТВ.