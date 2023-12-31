31 декабря 2023

Тюменец выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, столото
Выигрышные номера объявили в прямом эфире телеканала НТВ Фото:

Житель Тюменской области выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ. Об этом сообщает официальный telegram-канал крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

«Во втором туре выигран один билет. Он был приобретен в торговой точке „Столото“ в городе Тюмень. Добро пожаловать в семью, вы выиграли один миллиард рублей», — сообщили ведущие прямого эфира.

Официальный telegram-канал «Столото» подтверждает, что выигрыш достался жителю Тюменской области. «Миллиард разыгран! Пока известно, что 1 000 000 000? Выиграл участник с билетом № 152612098197 из Тюмени. Поздравляем нового миллиардера страны!» — сообщается в канале. РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя билетов гослотереи сообщает, что нынешний победитель стал третьим в истории лотерейным миллиардером России.

Ранее URA.RU рассказало о нескольких тюменцах, которые стали миллионерами после покупки лотерейных билетов. Самый крупный выигрыш до новогоднего розыгрыша «Столото» составлял 13 миллионов рублей.

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Житель Тюменской области выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ. Об этом сообщает официальный telegram-канал крупнейшего распространителя гослотерей «Столото». «Во втором туре выигран один билет. Он был приобретен в торговой точке „Столото“ в городе Тюмень. Добро пожаловать в семью, вы выиграли один миллиард рублей», — сообщили ведущие прямого эфира. Официальный telegram-канал «Столото» подтверждает, что выигрыш достался жителю Тюменской области. «Миллиард разыгран! Пока известно, что 1 000 000 000? Выиграл участник с билетом № 152612098197 из Тюмени. Поздравляем нового миллиардера страны!» — сообщается в канале. РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя билетов гослотереи сообщает, что нынешний победитель стал третьим в истории лотерейным миллиардером России. Ранее URA.RU рассказало о нескольких тюменцах, которые стали миллионерами после покупки лотерейных билетов. Самый крупный выигрыш до новогоднего розыгрыша «Столото» составлял 13 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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