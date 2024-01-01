МИД: все причастные к атаке на Донецк понесут наказание

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Москва, разное., высотка, мид, город москва
МИД России сделало заявление в связи с террористической атакой киевского режима на российский город Донецк Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что все причастные к террористической атаке на Донецк понесут наказание. Информация появилась в официальном telegram-канале.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — передает МИД в telegram-канале. Отмечается, что ВСУ продолжают совершать террористические акты против мирного населения, и в этом нет «ничего человеческого». «Их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники», — подчеркнули в ведомстве.

ВСУ 1 января обстреляли Донецк, в результате чего погибло четыре человека. Еще 13 было ранено. Позже украинская армия второй раз за ночь нанесла удар по этой территории.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что все причастные к террористической атаке на Донецк понесут наказание. Информация появилась в официальном telegram-канале. «Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — передает МИД в telegram-канале. Отмечается, что ВСУ продолжают совершать террористические акты против мирного населения, и в этом нет «ничего человеческого». «Их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники», — подчеркнули в ведомстве. ВСУ 1 января обстреляли Донецк, в результате чего погибло четыре человека. Еще 13 было ранено. Позже украинская армия второй раз за ночь нанесла удар по этой территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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